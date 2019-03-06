В преддверии праздников в продаже появилась инновационная паровая система ухода за одеждой LG Styler

Больше никаких складок, пыли и аллергенов на одежде – с инновационным LG Styler Вы будете выглядеть безупречно!

LG Electronics объявляет о начале продаж в Казахстане инновационной паровой системы ухода за одеждой LG Styler, которая станет прекрасным подарком на 8 марта!

LG Styler – новейшая система тщательного ухода за Вашей одеждой с помощью пара, непревзойденная мощь в сочетании с премиальным качеством.

LG Styler с уникальной технологией LG TrueSteam. поможет быстро собраться на любую встречу. Деликатная сушка с помощью теплового насоса занимает всего 30 минут.

Выбирайте и настраивайте нужный цикл на сенсорной панели LG Styler. Поток горячего влажного воздуха в комбинации с подвижными плечиками способен уменьшить складки, расправить легкие неровности, деликатно высушить одежду, убрать пыль и даже посторонние запахи.

Теперь не обязательно сдавать в химчистку брючные костюмы, блузы с драпировкой, головные уборы, требующие особого ухода. Кроме того, в процессе отпаривания уничтожаются бактерии и аллергены, что важно при обработке постельного белья, полотенец, подушек и свитеров, для которых в LG Styler предусмотрена универсальная полка.

С приложением SmartThinQ, можно провести диагностику всей системы на экране мобильного телефона, скачивать новые режимы и передавать их в память парового шкафа.

Благодаря инверторному компрессору, LG Styler потребляет меньше электроэнергии, чем обычный сушильный аппарат.

LG Styler будет доступен в продаже в сетях магазинов "Мечта", "Sulpak", "Technodom".

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