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Курс доллара еще подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,98 тенге.

Фото : bnews.kz6 марта 2019, 11:43

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,98 тенге за доллар (+0,61 тенге), объем торгов – 20,091 млн долларов (-3 229 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7500 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,2100 тенге за юань (-0,0088 тенге), объем торгов – 220 тыс. юаней (+60 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара -377,1-378,7 тенге, евро - 427,1-429,3 тенге, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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