В городе Байконур смогут работать еще ряд казахстанских госорганов

В перечень госорганов, функционирующих в городе Байконур, дополнительно включены подразделения 10 госорганов.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина одобрили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, этот протокол подписан в конце декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

- Протокол предусматривает включение в перечень государственных органов Республики Казахстан, функционирующих в городе Байконур, дополнительно подразделения 10 госорганов, - уточнил он.

Это подразделения комитета казначейства, отдел занятости и социальных программ, подразделения пограничной службы и другие.

- Раньше в этом соглашении было закреплено только 8 госорганов - суд, прокуратура, подразделения аэрокосмического комитета, специальный представитель президента и другие. Необходимо законодательно закрепить данные дополнительные госорганы. В целях защиты интересов и прав граждан Казахстана прошу поддержать, - заключил глава ведомства.

Как указывается в заключении комитета мажилиса, протоколом внесены изменения в перечень госорганов, функционирующих на территории города Байконур на период аренды комплекса "Байконур". Так, из перечня исключен Государственный следственный комитет. При этом перечень дополнен такими органами, как подразделение уполномоченного органа РК в области охраны окружающей среды, подразделение Министерства юстиции РК, представитель уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель местного исполнительного органа Кызылординской области, подразделение КНБ РК, подразделение Пограничной службы РК, Администратора судов по Кызылординской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК, подразделение казначейства Минфина РК, Комитета по статистике МНЭ РК, Байконырский филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ.

Оксана Скибан, Астана

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