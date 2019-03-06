Как будет развиваться ракетный комплекс "Байтерек", рассказал Жумагалиев

Модернизация его займет определенное время, мы сейчас с соответствующими коллегами из России прорабатываем все вопросы технико-экономического обоснования - Жумагалиев.

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал ситуацию по поводу космического ракетного комплекса "Байтерек", передает Zakon.kz.

- Мы сегодня разрабатываем соответствующий проект, который называется "Байтерек". Модернизация его займет определенное время, мы сейчас с соответствующими коллегами из России прорабатываем все вопросы технико-экономического обоснования. Мы четко понимаем, что если вкладывать деньги - необходимо вкладывать это на объективной экономической основе, - сказал он.

По завершению технико-экономического обоснования будет принято решение о дальнейшем развитии конкретно именно этого запуска Зенит-М и развития непосредственно самого проекта "Байтерек".

- В целом мы четко понимаем, что эти переданные объекты могут сослужить Казахстану очень большую службу и потом, впоследствии, развивать космическую службу нашей страны, - заключил он.

По поводу готовности ТЭО он сказал, что сейчас оно прорабатывается с госорганами.

- Мы четко понимаем то, что необходимо еще продолжать работу по оптимизации средств с тем, чтобы он был экономически более выгоден. Эту работу активно проводим, - добавил Жумагалиев.

При этом сумму проекта он не назвал.

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