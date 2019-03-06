В канун 8 марта алматинские полицейские посетили семьи погибших коллег

Всего в Алматы живут 66 семей погибших сотрудников полиции.

В канун Международного женского дня сотрудники Департамента полиции Алматы почтили память сотрудников, погибших при исполнении ими служебных обязанностей, тем самым, выражая признательность и благодарность их родным и близким, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

- На протяжении нескольких дней были организованы мероприятия по посещению семей погибших и получивших увечья сотрудников полиции. Кроме того, организована встреча с председателем Центра помощи инвалидам и семьям сотрудников правоохранительных органов Асылбеком Османовым, который взял под "свое крыло" семьи еще двух сотрудников полиции - Е. Нурельбаева и К. Кинемолдина, которые погибли на службе в минувшем году. Их супруги и дети посетили Музей нашего Департамента и возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Мы помним и храним в наших сердцах образ, добрые дела и подвиги каждого погибшего сотрудника полиции, которые отдали свои жизни во имя спокойной жизни граждан Республики Казахстан. Каждый их подвиг и поступок расценивается героическим, и не дать уважение каждому из них будет непростительным, - отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Ержан Оразбеков.

Всего в Алматы живут 66 семей погибших сотрудников полиции. Более 40 семей находятся на попечении Центра помощи инвалидам и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов Алматы, где им оказывается всесторонняя помощь.

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