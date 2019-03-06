В Жетысу семь известных женщин страны проведут мастер классы

Мастер классы будут проходить два месяца.

В преддверии 8 марта в региональной службе коммуникаций Алматинской области стартовали мастер-классы от успешных женщин, которые пройдут в рамках Года молодежи, организаторы встреч являются управление внутренней политики области, передает Zakon.kz.

Первой на площадке выступила известный блогер Жанна Ахметова, которая поделилась формулой женского успеха. В ходе мастер-класса Жанна Ахметова рассказала, как добиться высот и в работе и в семье.

- Современный мир диктует новые правила, в которых роль женщины не ограничивается ролью жены и матери. Женщина 21 века – это также, успешная и целостная личность, способная реализовать себя в любой профессиональной сфере. Любимым делом можно заняться независимо от статуса и навыков, в любом возрасте. Если есть желание и интерес, можно стать успешной. Главное начать, - сказала спикер.

Стоит отметить, в области планируется провести ряд таких встреч с семи успешными казахстанскими женщинами. Среди них, генеральный директор сети столовых "Каганат", Чинар Богенбаева, телеведущая, радиоведущая, журналист, Махаббат Есен, владелица ателье пошива мужских костюмов "Jеff Tailor", Гаухар Утельбаева, проректор университета ALMAU Алмагуль Канагатова.

- Мастер классы будут проходить два месяца, с апреля по май текущего года. Считаю, что молодым девушкам непременно это будет интересно. На площадках области выступят известные и талантливые бизнес-леди. Думаю, их профессиональный путь и рост - это прекрасный пример для подражания нашим девушкам, - поделилась Жанна Ахметова.

Главной новостью стало, то что ходе семинара для выпускниц школ стартует конкурс "Лучшая бизнес идея!", победители получат грант на обучение в университет ALMAU.

Во время встречи спикертакже поделилась секретами блогера. Как стать популярным в социальных сетях?

- Очень важно следить за тем, что ты публикуешь и пишешь. Выражая свое негативное мнение, советую убедиться в том, что это никак не повлияет на социальную жизнь ваших близких, - подытожила Жанна Ахметова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!