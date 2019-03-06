Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни
На всей территории температура воздуха предполагается выше климатической нормы, а в ночные и утренние часы туман.
Фото : Zakon.kz6 марта 2019, 12:19
По-весеннему тепло будет в Казахстане 7-10 марта, но местами ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе "Казгидромета", передает Zakon.kz.
- По-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана, – сообщили синоптики.
В северных областях республики с прохождением фронтов местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый западный ветер и гололёд.
В южных областях также отдельных районах возможны осадки, преимущественно дождь.
На всей территории температура воздуха предполагается выше климатической нормы, а в ночные и утренние часы туман.
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