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Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль

Автомобиль, изготовленный в единственном экземпляре, уже нашел своего покупателя.

Фото : © РИА Новости / Михаил Воскресенский6 марта 2019, 12:15

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную страницу производителя.

Цена гиперкара составляет 11 миллионов евро (около 4,7 млрд тенге). Автомобиль, изготовленный в единственном экземпляре, уже нашел своего покупателя, однако его имя не разглашается.

Новая модель является современной интерпретацией купе Bugatti Type 57 SC Atlantic, разработанного сыном основателя компании Жаном Бугатти в 1936 году.

- Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим уникальные технологии, эстетику и невероятную роскошь в новую эпоху, — заявил президент Bugatti Стефан Винкельманн.

Bugatti Automobiles S.A.S. - французская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей класса люкс под маркой Bugatti. Штаб-квартира — фамильное поместье Шато Сэн-Жан - и производство находятся в эльзасском городе Мольсеме. В настоящее время компания входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.


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