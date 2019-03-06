Нигматулин о запросе депутата Альтаева: Пришел в парламент – увидел проблему

Нам необходимы меры по развитию предпринимательства среди женщин на селе - депутат.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания Палаты отреагировал на запрос депутата Нуржана Альтаева, передает Zakon.kz .

В своем запросе на имя премьер-министра страны Альтаев отметил, что именно в сельских регионах страны, где проживает почти половина населения, наиболее низкие доходы. Программа же развития предпринимательства в сельской местности недостаточно учитывает гендерный аспект.

- Нам необходимы меры по развитию предпринимательства среди женщин на селе. На селе женщины не мобильны, недостаточно образованны, не имеют возможности для полноценного развития, для занятия бизнесом. Низкие доходы среди женщин на селе являются серьезной проблемой, тормозящей развитие в региональном и национальном масштабе, - сказал Нуржан Альтаев.

При этом отмечено, что подходы к развитию женского бизнеса на селе должны предполагать программу обучения базовым навыкам предпринимательства и консультации по поводу наиболее актуальных направлений.

- Видите, как полезно иногда из правительства в парламент приходить. Сидел в правительстве на этих вопросах - не занимался. Сюда пришел - увидел проблему. Молодец, - прокомментировал выступление депутата спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

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