В Астане множество сотрудников в сфере услуг работают без санкнижек

Все работники должны иметь личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра в полном объеме.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов рассказал о результатах проверки на наличии медицинского осмотра у персонала в сфере услуг в столице, передает Zakon.kz.

- Общеизвестно, что работать нельзя без медицинского осмотра в сфере услуг для населения начиная от общепита, детских садов, школ и заканчивая больницами. Потребители услуг должны знать, что осмотр проводится, чтобы не допустить к работе лиц с туберкулёзом, дизентерией, брюшным тифом, гепатитом, сифилисом, гонорей, кожными заразными заболеваниями, носителей кишечных инфекций и глистов, - сказал он.

Все работники должны иметь личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра в полном объеме. Следить за этим должен работодатель.

- Однако результаты проверок показывают, что работодатели не контролируют прохождение медицинского осмотра сотрудниками, имеют место многочисленные нарушения в этом вопросе, - отметил глава департамента.

Так, в 2018 году в ходе проверок на 56 объектах выявлены нарушения по срокам и полноте прохождения медицинского осмотра и наложено 80 штрафов свыше 2 млн тенге, остранены от работы 245 работника, из них:

35 объектов питания - 175 человек (ТОО "СП Казгерстрой" рабочая столовая, ТОО "Prod Company Pyarn" колбасный цех, ТОО РМТ Development ресторан "Бирхофф", ИП Ли ресторан "7Sky", ИП Черенкова - ресторан "Мясная лавка", ИП Алиев "Продовольственный магазин", ИП Магнит- кафе при ТД "Мереке", Столовая ТОО "NURORDA food" при школа-лицей "NURORDA", рабочая столовая ИП Дулатов, столовая ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, ИП Еренбаева магазин "Гастроном", ИП "Самрук" Жакиянова К.М. "Домовая кухня", ИП "Абишева" столовая (район Есиль), ИП "Тажин" рабочая столовая, ТОО "Вирадерис" ресторан, Минимаркет "Вкусный дом", Кондитерский магазин "Provеnce",ТОО "Capital City service" пищеблок при РДЦ, ИП Мамаева пищеблок при МЦ "Мейірім", ТОО "Punto" торговая точка мороженного, ТОО "Hot spot doner shop" кафе быстрого приготовления, Спорт бар "Underground", ТОО "Ram Nan" кулинарно-кондитерский цех, ТОО "Алма РС" супермаркет "Алма", ИП Айбат кафе "Шакпы", ТОО "Triumph World Tour" буфет при ПЦ № 3, ИП Шерьязданова магазин "Адал", ИП Сидиков магазин "Смак", ИП Рахимжанов магазин "Татьяна", ТОО "Алма РС" супермаркет, ТОО "Горизонт-2017" супермаркет "5 минут",ТОО "6VD" магазин, ИП Сламбаевв супермаркет "Гаухартас", ИП Каттабекова столовая КазАТУ, Склад яиц ИП Воробьев);

9 объектов образования и воспитания - 26 человек (ГККП Ясли сад №69 Еркем-ай, ФОФ "ФО Н.Назарбаев ясли-сад "Мирас", Детский сад "Гаухартас", Детский сад "Ақ тілек", ТОО "Данышпан" детский сад, ГККП я/с №63 "Әсем ай", ГККП я/с №56 "Береке", ТОО "Дуйсенгалиева" детский сад, Учреждение Университет "Астана");

12 медицинских организаций - 44 человека (Медицинский центр ТОО "Дарус", ГКП на ПХВ "Центр наркологии и психотерапии", ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №12", КФ UMC "ННЦОТ", КФ UMC "ННЦМиД",ТОО "Эко Vitа" медицинский центр, ТОО "Жәрдем Астана" медицинский центр, ГККП "ГДИБ г. Астаны", АО "Национальный центр нейрохирургии", ГКП на ПХВ "Перинатальный центр №1", ТОО "Сапалы Омир" медицинский центр, ТОО "Анидар" стоматология).



За 2 месяца 2019 года за аналогичные нарушения на 7 объектах наложено 47 штрафов на физических и должностных лиц на 707 000 тг., отстранены от работы 78 человек, из них:

на 3 объектах в сфере общественного питания и торговли – 32 работника (ТОО "Сансититехсервис" бутилированная вода "Алмазная" , Минимаркет "Иннабат" ИП Карабаева, ИП Бектасова Ресторан "Меруерт");

в 2 медицинских организациях – 42 человека (ГККП "ГДИБ г. Астаны", ТОО "Центральная дорожная больница Астаны");

на 2 объектах образования и воспитания – 4 человека (КТЛ для мальчиков "Білім инновация", ДДУ № 44).

При этом проверяется не только наличие медицинского осмотра, но и подвергаются лабораторному контролю кожные покровы рук и верхние дыхательные пути персонала на наличие патогенных микроорганизмов.

- В этой связи соблюдение гигиены на объектах в сферы услуг, а особенно содержание рук в чистоте имеет особо важное значение, так как на руках могут оказаться болезнетворные микробы (сальмонелла, кишечная палочка), яйца глистов, а также гнойничковые заболевания, - подчеркнул Байгабулов

Прохождение медицинского осмотра также имеет важное значение в предупреждении распространения заразных заболеваний и пищевых отравлений.

Если в сфере услуг обслуживающий персонал болеет простудными заболеваниями, кашляет, с носа идут выделения, на руках гнойнички или царапины потребуйте заменить этого парикмахера, косметолога, повара, воспитателя, доктора, продавца и по данному факту отправьте сообщение на WhatsApp +77780127000 Департамента охраны общественного здоровья города Астаны.

По таким обращениям департаментом будут сформирован "перечень" объектов в сфере услуг с нарушениями, на которых будет сделан акцент, при последующих проверках указанных объектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!