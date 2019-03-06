Под Алматы проходит восьмая ежегодная международная научно-практическая конференция

В работе конференции принимают участие руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента, представители международных и неправительственных правозащитных организаций и известные ученые-правоведы.

6 марта под Алматы начала свою работу восьмая ежегодная международная научно-практическая конференция по вопросам модернизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, передает пресс-служба Организационного комитета конференции.

В 2019 году она посвящена теме "Эффективная уголовная политика и современная модель уголовного судопроизводства – залог надлежащей защиты конституционных прав граждан".

Организаторами мероприятия являются Конституционный Совет, Верховный Суд и Генеральная прокуратура Республики Казахстан совместно с Офисом программ ОБСЕ в Астане и Германским фондом международного правового сотрудничества.

В работе конференции принимают участие руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента, представители международных и неправительственных правозащитных организаций и известные ученые-правоведы.

Открывая конференцию, председатель Конституционного Совета Кайрат Мами сказал, что с 2015 года в Казахстане действуют новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в основу которых в первую очередь положены интересы защиты человека, его прав и свобод. Конституционная реформа, проведенная два года назад, дала новый импульс процессу модернизации системы уголовной юстиции.

По его мнению, перспективные направления работы в этой сфере уже обозначены Президентом Республики. Они предусмотрены в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года и других документах программного характера. Нам необходимо приложить все усилия для их качественной реализации, подытожил Председатель Конституционного Совета.

На форуме были подведены промежуточные итоги применения указанных кодексов. Участники конференции обсудили концепцию дальнейшего их совершенствования с учетом результатов правоприменительной практики и прогрессивного зарубежного опыта.

Предусмотренные в ней предложения предполагают развитие принципа состязательности сторон, корректировку организационных основ и расширение подсудности суда присяжных, усиление правозащитных возможностей адвокатов, упрощение судебных процедур и укрепление гарантий обеспечения конституционных прав граждан в уголовном процессе.

Опытом Германии и информацией об европейских стандартах по обозначенным и другим вопросам поделились зарубежные эксперты: г-н Андреас Май – старший прокурор, руководитель центрального офиса по борьбе с киберпреступностью генеральной прокуратуры г. Франкфурт, и г-н Бижан Новроузиан - доктор права, профессор кафедры по уголовному праву и административным правонарушениям Университета по публично-правовому управлению, Северный Рейн-Вестфалия.

7 марта предметом дискуссий определены вопросы уголовного права. Они касаются гуманизации уголовного законодательства, повышения эффективности уголовно-правовых мер противодействия коррупции и другим видам уголовных правонарушений, применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также усиления мер предупреждения и профилактики преступности.

В целом, участники конференции единодушны во мнении, что принятые меры по реформированию правоохранительной системы значительно усилили механизмы защиты прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного процесса.

По итогам конференции были выработаны рекомендации, которые будут учтены при принятии законодательных мер и направлены в уполномоченные государственные органы.

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