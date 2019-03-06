Проблемы с лифтовым обслуживанием подняли мажилисмены

Необходимо усиливать контроль со стороны уполномоченных органов в процессе проведения строительных работ для контроля за ходом подготовки лифтовых шахт и машинных отделений - Олейник.

Депутат Мажилиса Василий Олейник обратился с депутатским запросом к министру индустрии и инфраструктурного развития РК Роману Скляру по поводу проблем с лифтовым хозяйством, передает Zakon.kz.

- По сведениям профильного министерства, количество многоэтажных жилых домов (МЖД) в стране, оборудованных лифтами, составляет свыше 8,5 тысяч или более 23,5 тысяч лифтов (16,5 тыс. пассажирских и 478 грузопассажирских). В рабочем состоянии находятся около 13,3 тыс. пассажирских лифтов, то есть почти 40% лифтов в нерабочем состоянии, - говорится в запросе.

При этом стоимость одного лифта в среднем составляет 5-7 млн тенге, которая на 25-30% увеличивает стоимость общедомового ремонта.

Например, только на одном предприятии ПК "Стейбл", которое обслуживает лифтовое хозяйство города Семей, требует замены 127 лифтов,

они эксплуатируются более 30 лет и на их замену требуется порядка 900 млн тенге.

- В Костанайской области из 709 эксплуатируемых лифтов 42% находятся в неудовлетворительном состоянии, в т.ч. 289 требуют замены и 7 ремонта. В Уральске из 375 лифтов 109 требуют замены. По Атырау из 301 лифта в плохом техническом состоянии находятся 54 лифта и 19 не работают, а в городе Сатпаеве Карагандинской области более 80% лифтов в нерабочем состоянии, - привел данные депутат.

Наиболее неблагополучное положение наблюдается в лифтовом хозяйстве Алматы, где ремонта и замены требуют 1900 лифтов, в Павлодарской - 1500, Карагандинской - 736 и Восточно-Казахстанской областях - 506 лифтов. В целом по Казахстану свыше 6 тысяч подъемников превысили свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

- Учитывая, что лифты-это сложное технологическое оборудование, повреждения и аварии, на которых сопряжены с риском для жизни и здоровья граждан, необходимо усиливать контроль со стороны уполномоченных органов в процессе проведения строительных работ для контроля за ходом подготовки лифтовых шахт и машинных отделений, сдаче в эксплуатацию, качеством их работы и безопасностью функционирования, - говорится в запросе.

Вместе с тем, отметил Олейник, повреждения и аварии в лифтовом хозяйстве носят распространенный характер, в т.ч. имеются случаи со смертельным исходом.

Основная причина аварий - это неправильное обслуживание и эксплуатация лифтов, отсутствие нормативно-технической базы в лифтовой отрасли (национальных технических стандартов), ненадлежащий контроль со стороны уполномоченных органов в процессе приемки в эксплуатацию лифтовых сооружений. Отсутствие у сервисных компаний (организаций) нормальной технической и производственной базы (аварийные и ремонтные службы, пункты оперативной диспетчерской связи и т.п.), необходимого количества квалифицированных специалистов, которые не осуществляют на системной текущий и капитальный ремонты оборудования, поскольку это требует дополнительных средств, не соблюдается график плановой профилактики лифтов и т.д.

Всего по стране количество специализированных эксплуатирующих организаций составляют более 340, однако не все они соответствуют предъявляемым требованиям.

Кроме того, у лифтовых сервисных компаний непрозрачная калькуляция расходов на техническое обслуживание лифтов. Лифты и запчасти к ним в основном закупаются в Китае, России и Республике Беларусь. Эта отрасль является непривлекательной для инвесторов.

В связи с чем депутаты предложили министру принять меры по обеспечению промышленной безопасности и контроля за безопасной эксплуатацией лифтов на объектах ЖКХ с определением механизма такого контроля и повышения ответственности. Разработать и внедрить обязательные для субъектов сервисной деятельности и потребителей "Правила безопасной эксплуатации лифтов, эскалаторов и инвалидных подъемников", а также инициировать перед правительством предложения о порядке приемки оборудования в многоэтажных жилых домах (МЖД) и вводимых в эксплуатацию приемными комиссиями. В перечень оборудования МЖД, принимаемых комиссиями, включить лифты, системы вентиляции и пожаротушения, приборы учета, насосное оборудование.

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