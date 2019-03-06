Двуглавый теленок родился в Актюбинской области
Произошла генная мутация.
Фото : Мой город6 марта 2019, 14:45
В селе Комсомол Айтекебийского района в Актюбинской области, что на границе с Россией, родился двуглавый теленок, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Как объяснила руководитель районной ветстанции Акмарал Бахрадинова, произошла генная мутация. Корова осеменилась от бычка, которым отелилась сама.
- В общем стаде есть бычки для случки, но эта корова осеменилась в частном подворье, произошла родственная мутация, - говорит Акмарал Бахрадинова. - В нашем районе такого еще не было.
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