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Двуглавый теленок родился в Актюбинской области

Произошла генная мутация.

Фото : Мой город6 марта 2019, 14:45

В селе Комсомол Айтекебийского района в Актюбинской области, что на границе с Россией, родился двуглавый теленок, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как объяснила руководитель районной ветстанции Акмарал Бахрадинова, произошла генная мутация. Корова осеменилась от бычка, которым отелилась сама.

- В общем стаде есть бычки для случки, но эта корова осеменилась в частном подворье, произошла родственная мутация, - говорит Акмарал Бахрадинова. - В нашем районе такого еще не было.


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