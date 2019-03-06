В десяти микрорайонах Алматы построят новые дороги

Акимы районов должны лично обходить каждый участок - Байбек.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских дорог и тротуаров. В текущем году средним ремонтом охватят более 120 улиц протяженностью 111 км. Помимо этого будут построены новые дороги в 10 микрорайонах города протяженностью порядка 100 км, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Глава мегаполиса отметил, что с приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения.

- Горожане должны ездить по хорошим дорогам не осенью, а уже летом, поэтому при проведении среднего ремонта необходимо разбить каждый участок по срокам, количеству задействованных людей и техники. По текущему ремонту заключены долгосрочные договоры, то есть компании должны инвестировать в приобретение современной техники и обеспечивать качество. При невыполнении подрядчиками работы в установленный срок надо наказывать штрафами. Акимы районов должны лично обходить каждый участок, параллельно заниматься фасадами зданий, незаконными пристройками и координировать работу других служб, - сказал Бауыржан Байбек.

Как доложил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, при благоприятных погодных условиях текущий ремонт всех магистральных улиц будет произведен в течение 10 дней.

Для решения же проблемы проваливающихся люков подрядными организациями уже приобретается специальная техника. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что впервые в стране для проведения ямочного ремонта заключены договоры по проекту ГЧП сроком на 4,5 года с четырьмя компаниями.

Данная мера позволит более оперативно производить ремонт и поддерживать дороги в надлежащем состоянии в долгосрочной перспективе. Так, текущий ремонт дорог в ближайшие четыре года будут производить ТОО "Есик жолдары" (Медеуский и Турксибский районы), ТОО "ДСУ-13" (Бостандыкский и Алмалинский районы), ТОО "Конфорс" (Ауэзовский и Наурызбайский районы), ТОО "РСУ" (Алатауский и Жетысуский районы).

В свою очередь в рамках среднего ремонта старые бордюры, арычные лотки и даже фрезерованный асфальт повторно используют на ряде второстепенных улиц в присоединенных районах города.

С учетом инициированной в Алматы программы "Vision Zero", направленной на создание безопасной инфраструктуры, снижение аварийности и смертности на дорогах, при проведении среднего ремонта будут создаваться островки безопасности, обустраиваться пешеходные переходы. Кроме того, будет рассмотрена возможность сокращения радиуса поворотов на перекрестках для организации безопасного перехода людей.

В ходе рабочего совещания Бауыржан Байбек также поручил установить специальные стенды с контактной информацией ответственных государственных органов и руководителей подрядных организаций, предусмотреть благоустройство прилегающей территории и провести обследование ранее отремонтированных дорог, находящихся на гарантийном сроке.

Стоит отметить, что за последние несколько лет в Алматы было отремонтировано почти 600 улиц и более 1400 старых дворов. Заменено 300 км арыков и порядка 1000 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. Кроме того, введены пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через ж/д пути и улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до мкр. Жас Канат.

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