В Алматинской области родители переплачивали за дошкольное воспитание и обучение детей
Переплата за услуги детских садов составляла 2-5 тысяч тенге.
Фото : liter.kz6 марта 2019, 15:53
Прокуратура Алматинской области в трех районах выявила факты переплаты родителями за воспитание и обучение детей в детских садах, передает Zakon.kz.
- К примеру, в Аксуском районе родители услуги детских садов ежемесячно оплачивали по 10 тыс. тенге, тогда как местным исполнительным органом их стоимость утверждена в размере 8,5 тыс. тенге, - рассказали в прокуратуре.
Как установлено, что в этом районе дошкольное образование получают свыше 300 детей.
Подобные нарушения выявлены также в Кербулакском и Алакольском районах, где переплата за услуги детских садов составила 5 тыс. и 2 тыс. тенге соответственно.
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