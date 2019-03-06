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В Алматинской области родители переплачивали за дошкольное воспитание и обучение детей

Переплата за услуги детских садов составляла 2-5 тысяч тенге.

Фото : liter.kz6 марта 2019, 15:53

Прокуратура Алматинской области в трех районах выявила факты переплаты родителями за воспитание и обучение детей в детских садах, передает Zakon.kz.

- К примеру, в Аксуском районе родители услуги детских садов ежемесячно оплачивали по 10 тыс. тенге, тогда как местным исполнительным органом их стоимость утверждена в размере 8,5 тыс. тенге, - рассказали в прокуратуре.

Как установлено, что в этом районе дошкольное образование получают свыше 300 детей.

Подобные нарушения выявлены также в Кербулакском и Алакольском районах, где переплата за услуги детских садов составила 5 тыс. и 2 тыс. тенге соответственно.


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