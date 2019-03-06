В РК внесены изменения в правила аттестации нотариусов

Кандидатуры нотариусов для включения в состав Комиссии рекомендуются территориальному органу юстиции нотариальной палатой.

Приказом министра юстиции РК от 25 февраля 2019 года внесены изменения в Правила проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, передает Zakon.kz.

Так, говорится, что лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью и прошедшие стажировку у нотариусов, занимающихся частной практикой, или у государственных нотариусов проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, создаваемой при территориальном органе юстиции областей, городов республиканского значения и столицы.

Рабочим органом Комиссии является территориальный орган юстиции.Комиссия состоит из семи членов - двух нотариусов, включая председателя нотариальной палаты, двух представителей органов юстиции, ученого-правоведа и двух депутатов маслихата.

Кандидатуры нотариусов для включения в состав Комиссии рекомендуются территориальному органу юстиции нотариальной палатой.

Кандидатура ученого-правоведа рекомендуется высшими учебными заведениями, реализующими образовательные учебные программы высшего образования на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Кандидатуры депутатов маслихата рекомендуются маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы.

В случае выхода одного из членов Комиссии, новый член включается в ее состав не позднее одного месяца со дня выбытия.

Председателем Комиссии является заместитель руководителя территориального органа юстиции, курирующий вопросы аттестационной комиссии.

Для организации деятельности Комиссии территориальным органом юстиции из числа сотрудников территориального органа юстиции назначается секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии формирует повестку дня заседания Комиссии и оформляет протоколы заседаний. Секретарь не является членом Комиссии.

Персональный состав Комиссии по представлению территориальных органов юстиции утверждается Министерством юстиции РК.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 марта).

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