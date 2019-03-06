Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали в Москве с наркотиками

Во время досмотра у девушки изъяли более 30 тысяч рублей и пакет с белым порошком.

В среду, 6 марта, беременную дочь знаменитой российской телеведущей Марианны Максимовской - 28-летнюю Александру задержали в Москве с наркотиками, сообщает kp.ru.

Во время "проверочной закупки" у москвички изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.

Девушку доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил газете собственный источник в правоохранительных органах.

Против Александры Максимовской возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств). Суд рассмотрит прошение об аресте дочери телеведущей. На данный момент девушка находится на последнем триместре беременности.

Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.

Марианна Максимовская - российская журналистка и телеведущая, бывший заместитель главного редактора телеканала "РЕН ТВ", автор и ведущая информационно-аналитической программы "Неделя".

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