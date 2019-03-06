Как будут назначать и выплачивать адресную социальную помощь в Казахстане

Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан.

Как заработает механизм назначения адресной социальной помощи и усиления социальной поддержки семей по уходу за детьми с инвалидностью, рассказывает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на XVIII съезде партии "Nur Otan" подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап развития. Предстоящие 10 лет – решающий период в продвижении страны в 30-ку развитых государств. Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально ориентированного государства.

Совершенствование механизма назначения адресной социальной помощи (далее – АСП)– одно из важных направлений, которое сейчас реализуется по поручению Президента.

Во-первых, критерий оказания адресной социальной помощи будет повышен с 50% до 70% ПМ (14 849 тенге до 20 789 тенге). В результате, если ранее АСП были охвачены 571 тыс. человек, то с 1 июля - более 830 тыс. человек.

Во-вторых, при назначении адресной социальной помощи из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также пособия по инвалидности для детей и стипендии.

В-третьих, ежемесячно на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться, как и ранее. Это в среднем увеличит размер действующей адресной социальной помощи на 40%.

Пример. Состав семьи - отец, мать и четверо детей. Доходы - от трудовой деятельности 50 000 тенге, СГП многодетным семьям в размере 10 504 тенге (при назначении до 1.01.2018 года). Итого совокупный доход семьи - 60 504 тенге. Среднедушевой доход - 10 084 тенге. По действующему порядку назначения АСП Размер АСП на каждого члена семьи составляет 4 765 тенге. Итого размер АСП на семью составляет 28 590 тенге в месяц. По новому порядку назначения АСП (с учетом исключения пособий для многодетных семей и повышения черты бедности до 70% от ПМ (20 789 тенге)). Размер АСП на взрослых членов семьи - 24 912 тенге (12 456 тенге* 2 взрослых членов семьи) Размер АСП на детей - 83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). Итого размер АСП на семью 108 068 тенге в месяц.

Будет упрощена процедура назначения АСП через оптимизацию запрашиваемых документов. Так, в случае отсутствия сведений в информационных системах специалисты центров занятости населения или сельских акиматов будут сами оформлять запросы в соответствующие государственные органы.

Порядок назначения АСП, которая представляет комплексную социальную помощь малообеспеченным гражданам:

-во-первых, это денежная выплата;

-во-вторых, меры по содействию занятости, то есть направление на обучение, молодежную практику, социальные рабочие места, выдача микрокредита в установленном порядке;

-в-третьих, меры социальной адаптации, включающие социальную реабилитацию инвалидов, проведение юридической консультации, содействие в получении жилищной помощи на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, постановку на очередь для предоставления жилья и в детские сады, а также на учет в женских консультациях и иные меры (организация секций, кружков, факультативные занятия и бесплатное питание для детей школьного возраста).

АСП классифицируется на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

1. Безусловная денежная помощь предоставляется семьям с нетрудоспособными гражданами или семьям, в которых единственный трудоспособный член семьи по объективным причинам не имеет возможности трудиться (осуществляет уход за ребенком в возрасте до семи лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи). Для получения безусловной денежной помощи обязательное участие в мерах содействия занятости не требуется.

2. Обусловленная денежная помощь предназначена семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, и оказывается при условии заключения и добросовестного исполнения социального контракта. Срок действия социального контракта 6 месяцев. Обусловленная денежная помощь назначается с месяца обращения и выплачивается ежемесячно или единовременно на период действия социального контракта. Для продления срока заявитель должен письменно обратиться не позднее десяти календарных дней до завершения социального контракта.

АСП назначается гражданам со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности на каждого члена семьи. На сегодня черта бедности определена на уровне 50% от ПМ или 14 849 тенге, с 1 июля 2019 года 70% от ПМ или 20 789 тенге.

Так, размер АСП на человека (семью) рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной в регионах чертой бедности из расчета на каждого члена семьи. При этом в совокупный доход семьи включаются все виды доходов, кроме жилищной и адресной социальной помощи, а также мер государственной поддержки в рамках участия в активных мерах содействия занятости. 6

Усиление социальной поддержки семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью.

С 1 июля 2019 года на 30% будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. В результате размеры пособий для 100 тыс. граждан будут увеличены с 31 183 тенге до 41 578 тенге.

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