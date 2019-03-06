Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

67-летняя женщина управляла Infiniti, сбившей двух человек при въезде в Талдыкорган

Досудебное расследование по факту ДТП взято на особый контроль руководством полиции.

Фото : Хабар 246 марта 2019, 16:57

Досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 марта на 252 км автодороги "Алматы-Оскемен" (при въезде в Талдыкорган) взято на особый контроль руководством Алматинской областной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В дорожной аварии, в которой водитель автомашины Infiniti FX35 допустил наезд на остановку с людьми, пострадали трое человек, двое из которых погибли на месте происшествия, третий, 14-летняя девочка, была госпитализирована. Установлено, что иномаркой управляла 67-летняя жительница Талдыкоргана, которая в настоящее время также с различными травмами находится в больнице.

- Уголовное производство возбуждено согласно ст.345 ч.4 УК РК. По факту назначены необходимые экспертизы, автомашина помещена на специализированную стоянку. Досудебное расследование находится в производстве областного Управления дознания, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты