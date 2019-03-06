67-летняя женщина управляла Infiniti, сбившей двух человек при въезде в Талдыкорган

Досудебное расследование по факту ДТП взято на особый контроль руководством полиции.

Досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 марта на 252 км автодороги "Алматы-Оскемен" (при въезде в Талдыкорган) взято на особый контроль руководством Алматинской областной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В дорожной аварии, в которой водитель автомашины Infiniti FX35 допустил наезд на остановку с людьми, пострадали трое человек, двое из которых погибли на месте происшествия, третий, 14-летняя девочка, была госпитализирована. Установлено, что иномаркой управляла 67-летняя жительница Талдыкоргана, которая в настоящее время также с различными травмами находится в больнице.

- Уголовное производство возбуждено согласно ст.345 ч.4 УК РК. По факту назначены необходимые экспертизы, автомашина помещена на специализированную стоянку. Досудебное расследование находится в производстве областного Управления дознания, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.

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