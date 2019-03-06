Алматинцы завоевали первое общекомандное место на чемпионате РК по таэквондо

Алматинские таэквондисты завоевали 4 золотые медали на чемпионате Казахстана

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по таэквондо (WTF) среди кадетов. Первое общекомандное место заняли юные спортсмены Алматы, передает Zakon.kz.

Алматинские кадеты (младшая возрастная категория. возраст 15-17 лет, старше — юниор) в общей сложности сумели завоевать 17 медалей, в том числе 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

Золотые медали чемпионата среди кадетов завоевали Сабина Таирова , Мария Севостьянова, Тамерлан Тлеулес, и Алибек Шайкенов.

В шаге от золотых наград остановились - Еркебулан Ессенгенов, Султан Байтурсын, Нурлыбек Далабаев, Далер Ахмет, и Ирина Ибрагимова. У них серебряные медали.

Бронзовыми призерами стали - Данияр Абдукаримов, Ашраф Мохамед, Рамина Таирова, Айнур Сыздыкбаева, Самал Бериккызы, Аянат Болатова, Коблан Кабимолда, и Алтынай Толегазы.

- Отличное выступление, прежде всего связано с планомерной и слаженной работой, которую проводит руководство городского Управления спорта, а также Федерация таэквондо города Алматы - говорит директор СДЮШОР №10 Степан Теплюков. - Мы, можно с уверенностью сказать, продолжаем славные традиции этого вида спорта, заложенные в нашем мегаполисе. Нужно отметить и роль тренерского состава, который на протяжении многих лет готовит спортсменов самого высокого уровня, которые неизменно занимают первые места в общекомандное зачете на первенствах страны, регулярно входят в составы сборных Казахстана в разных возрастах.



В этом году у ребят ответственные и важные старты, в том числе международные, такие как чемпионат мира и Азии. В целом, если говорить по чемпионату Казахстана, то в ряде весовых категорий, наши ребята были действительно наголову сильнее оппонентов.

- Прошедший чемпионат, показал, что развитие таэквондо в стране идет огромными темпами, более 490 юных спортсменов приняли участие в чемпионате страны , что несомненно говорит о высокой конкуренции. Надеюсь, что из числа этих молодых ребят вырастут спортсмены, которые будут защищать честь нашей страны на самых крупных международных стартах, - поведал Теплюков.



Кроме этого, хотелось бы отметить, что на прошедшем чемпионате Казахстана среди юниоров, прошедшем в Талдыкоргане в период с 30 января по 2 февраля, сборная Алматы также выступила очень успешно, завоевав 27 медалей, из которых 11 золотых, и также с большим отрывом первенствовала в общекомандном зачете.

Альберт Ахметов







Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!