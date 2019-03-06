Казахстанско-польский бизнес-форум проходит в Варшаве

Целью форума являются активизация торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между странами.

Инвестиционный потенциал Казахстана и конкурентные преимущества ведения бизнеса в стране презентованы в ходе бизнес-форума "Invest in Kazakhstan" в Варшаве.

Глава казахстанской делегации, заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Биржан Канешев, ознакомил бизнес-сообщество Польши с мерами государственной поддержки, в том числе инвестиционными преференциями в рамках инвестиционного контракта, специальных экономических зон и Международного финансового центра "Астана", а также с деятельностью Kazakh Invest, обеспечивающей по принципу "одного окна" полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации и в пост-инвестиционный период. Биржан Канешев отметил, что в данном контексте основными направлениями работы компании являются выявление, упаковка новых проектов и поиск местных партнеров, таргетирование крупных зарубежных компаний, привлечение инвестиций в экономику и продвижение инвестиционных возможностей Казахстана.

Особый интерес польских бизнесменов вызвали возможности ведения бизнеса в Казахстане, конкурентные преимущества для иностранных инвестиций в контексте Стратегии развития "Казахстан-2050", а также посланий Президента РК Нурсултана Назарбаева по социально-экономической модернизации страны.

В рамках двусторонних встреч достигнут ряд договоренностей. Так, по итогам переговоров АсылГрейн и Polcotton достигнута договоренность о проработке проекта по производству и переработке масличных культур. В ходе встречи представителей МФЦА с варшавской биржей стороны пришли к соглашению о сотрудничестве. Повесткой встречи ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund", АО "Банк развития Казахстана" и Bank Gospodarstwa Krajowego стало обсуждение условий совместного сотрудничества по финансированию проектов.

Организаторами форума выступают посольство Казахстана в Польше и АО "Национальная компания "Kazakh Invest" совместно с польским Советом бизнеса при содействии Министерства предпринимательства и технологий Польши, а также Польского агентства по инвестициям и торговле.

По словам организаторов, целью форума являются активизация торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Польшей, укрепление действующих и налаживание новых прямых контактов между деловыми партнерами двух стран, презентация инвестиционных проектов, возможностей, механизмов поддержки для бизнеса в Казахстане.

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