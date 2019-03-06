Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте посчитали ущерб от преступлений - 9,5 млрд тенге

Возмещено лишь 1,8 млрд тенге.

Фото : п/служба6 марта 2019, 17:24

В прокуратуре Шымкента прошло заседание Координационного совета по вопросам возмещения ущерба государству по экономическим преступлениям, в котором приняли участие руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, передает Zakon.kz.

- Прокурор города обратил внимание присутствующих на низкую эффективность работы уполномоченных органов, которыми впрошлом году вместо предусмотренных 9,5 млрд тенге государству возмещено лишь 1,8 млрд тенге, - сообщили в прокуратуре.

Также на совещании отмечалось, что из-за слабого качества расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, бюджет города недополучил 6,5 млрд тенге.

В этой связи прокуратурой города презентован алгоритм действий по выявлению имущества, нажитого преступным путем, а также план устранения недостатков, который поддержан всеми членами Координационного совета.

По итогам заседания Департаменту государственных доходов дан ряд поручений, в том числе по выявлению недобросовестных предпринимателей на ранней стадии.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты