В Шымкенте посчитали ущерб от преступлений - 9,5 млрд тенге

Возмещено лишь 1,8 млрд тенге.

В прокуратуре Шымкента прошло заседание Координационного совета по вопросам возмещения ущерба государству по экономическим преступлениям, в котором приняли участие руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, передает Zakon.kz.

- Прокурор города обратил внимание присутствующих на низкую эффективность работы уполномоченных органов, которыми впрошлом году вместо предусмотренных 9,5 млрд тенге государству возмещено лишь 1,8 млрд тенге, - сообщили в прокуратуре.

Также на совещании отмечалось, что из-за слабого качества расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, бюджет города недополучил 6,5 млрд тенге.

В этой связи прокуратурой города презентован алгоритм действий по выявлению имущества, нажитого преступным путем, а также план устранения недостатков, который поддержан всеми членами Координационного совета.

По итогам заседания Департаменту государственных доходов дан ряд поручений, в том числе по выявлению недобросовестных предпринимателей на ранней стадии.

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