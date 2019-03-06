Дело Януковича о госизмене вернули в суд первой инстанции

Процесс против Януковича о госизмене стартовал летом 2017 года.

Киевский апелляционный суд вернул дело экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене в Оболонский районный суд, передает РИА Новости.

- Дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года, - говорится в сообщении.

Процесс против Януковича о госизмене стартовал летом 2017 года. Это лишь одно из череды дел против бывшего главы государства.

Сначала прокурор требовал назначить пожизненное заключение, однако после обвинение сменило тактику и просило уже 15 лет лишения свободы. Янукович, находящийся за пределами Украины, категорически отрицает свою вину.

В январе Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор и заочно назначил ему 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты, а также государственный защитник Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы.

Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до двух тысяч долларов.

Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В. Ф. Януковичу: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

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