Жилье, образование, здравоохранение. Как улучшат жизнь казахстанцев

Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан.

Как заработает механизм обеспечения жильем малообеспеченных семей из числа многодетных, что будет ориентиром в развитии здравоохранения и образования, рассказывает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на XVIII съезде партии "Nur Otan" подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап развития. Предстоящие 10 лет – решающий период в продвижении страны в 30-ку развитых государств. Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально ориентированного государства.

Обеспечение жильем малообеспеченных семей из числа многодетных

Во-первых, по поручению Главы государства в рамках программы "Нұрлы жер" до 2025 года будет построено более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных. Это позволит полностью решить вопрос обеспечения жильем 28 тыс. малообеспеченных многодетных семей, официально состоящих в очереди на жилье. На эти цели в ближайшие 7 лет планируется дополнительно выделять по 50 млрд. тенге ежегодно. Общая сумма финансирования составит 350 млрд тенге.

Уже в мае 2019 года начнется выдача арендного жилья для многодетных семьей.

В целях ускорения выдачи квартир в первом полугодии наряду со строительством, рассматривается вопрос приобретения готовых квартир на рынке нового жилья.

К примеру: При условии софинансирования из местного бюджета не менее 10%, предусматривается выделять 8,4 млн тенге на одну квартиру площадью не менее 60 кв. метров (4-3 класс комфортности). При превышении параметров квартиры предлагается софинансирование из местного бюджета. На сегодня ведется работа по бюджетным заявкам, отбору и согласованию имеющихся проектов регионов. Для начала средства будут распределены пулами, в соответствии с потребностью регионов. Для реализации указанных мер будут внесены изменения в Закон "О жилищных отношениях" и Государственную программу "Нұрлы жер".

Во-вторых, в качестве дополнительной меры по обеспечению жильем многодетных семей, желающих иметь в собственности недорогое жилье, прорабатывается вопрос внедрения льготного кредитования через Жилстройсбербанк под 2% годовых сроком до 20 лет. Данный механизм будет предлагаться малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге).

Такой кредит будет предоставляться: 1) многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей; 2) семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов; 3) неполным семьям с несовершеннолетними детьми. Для этих целей в течение 3-х лет будет ежегодно выделяться по 50 млрд тенге из республиканского бюджета, всего на реализацию данного механизма потребуется 150 млрд тенге. В результате льготные займы смогут получить порядка 33 тыс. малообеспеченных семей.

К примеру: При стоимости квартиры 8 млн. тенге, первоначальный взнос (10%) составит 800 тыс. тенге, при сроке займа 18 лет, Размер ежемесячных платежей: Первые 8 лет – 42,1 тыс. тенге, Оставшиеся 11 лет – 27,4 тыс. тенге Сумма платежа может снизиться, в зависимости от параметров квартир, стоимости, если семья предоставит дополнительные средства на первоначальный взнос или уже имеет накопления в ЖСББК, и других факторов.

Доведение реформ в образовании до логического завершения

Во-первых, будет продолжена работа по повышению квалификации педагогов всех уровней образования по обновленному содержанию. В ближайшие три года курсами будут охвачены 244 тыс. педагогов школ, колледжей и вузов.

Во-вторых, по мере готовности кадров и самих школ будет осуществлен поэтапный переход на обучение предметов естественно-научного цикла (биология, информатика, физика, химия) на английском языке в старших классах. Для этого, в целях повышения качества подготовки на английском языке учителей-предметников естественнонаучного цикла с 2020 года средства, предусмотренные на прохождение языковых курсов учителей, будут перенаправлены в ВУЗы.

С 2020 года в школы будут прибывать около 1000 выпускников вузов, подготовленных на английском языке.

В-третьих, учитывая демографический рост и процессы урбанизации, будет продолжена работа по расширению сети школ. С 2020 года будет введена новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта школ.

Согласно новой методике объем финансирования будет определяться в зависимости от контингента учащихся. Определение места строительства школ будет входить в компетенцию местных исполнительных органов. При этом 11 решение о месте строительства будет приниматься с учетом внутренних потребностей региона.

В-четвертых, будет проведена модернизация материально-технической базы 20 вузов и 180 колледжей. Для этого совместно с Министерством труда и социальной защиты населения будут определены 100 приоритетных профессий, на основе которых будет обозначен перечень необходимого оборудования для оснащения вузов и колледжей. Также, в рамках реализации программы предусмотрено повышение квалификации преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения. В учебный процесс будут привлечены иностранные специалисты.

Обеспечение доступа к качественному здравоохранению независимо от места проживания

Во-первых, в целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи и улучшения качества медицинской помощи в течение 3-х лет будет закуплено более 800 единиц автомобилей и реанимобилей, 18 передвижных медицинских комплексов для организации в отдаленных селах передвижных пунктов медосмотра с выделением на все 27 млрд.тенге.

Во-вторых, в целях увеличения охвата медицинской помощью сельских населенных пунктов до 2021 года запланировано строительство 595 объектов ПМСП. Будет выделено дополнительно порядка 120 млрд.тенге. на строительство 10 больниц в 7 регионах. Ежегодно около 100 тыс.пациентов будут проходить лечение в новых стационарах. (Астана - 2, Карагандинская область – 1, Мангистауская область – 1, Туркестанская область – 2, СКО – 1, ВКО – 1, Алматы - 2).

В-третьих, расходы на службу общественного здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь будут увеличены с 40 до 60% от общего объема финансирования здравоохранения.

В целях перехода от лечения к профилактике затраты на расширение перечня вакцин вырастут в 2 раза с 27 млрд. тенге в 2019 году 53 млрд тенге. Для ранней выявляемости онкозаболеваний будет расширена скрининговая программа населения, с увеличением расходов к 2022 году в 2,5 раза (с 4,4 млрд тенге в 2019 году до 11 млрд тенге в 2022 году).

Также вырастут расходы на обеспечение бесплатными лекарствами и специализированными лечебными продуктами с 94 млрд. тенге в 2019 году до 362 млрд тенге в 2022 году. Расходы на услуги медицинской реабилитации и стационарозамещающей помощи вырастут с 9 млрд тенге до 47 млрд тенге в течение 3 лет.

В-четвертых, в целях расширения медицинской помощи для малоимущих семей в системе ОСМС с 2020 года в льготные категории граждан будут включены: 1) лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства (всего 15,5 тыс.человек); 2) получатели государственной адресной социальной помощи (всего 31,7 тыс.человек); 3) многодетные матери, имеющие четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе обучающихся по очной форме (всего 47,4 тыс.человек). Это предоставит доступ к бесплатным медицинским услугам порядка 95 тыс. гражданам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!