В Актобе откроют коворкинг-центр для многодетных матерей

Для многодетных и малоимущих будет разработан льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

Принимаемые меры по реализации поручений главы государства, озвученных на XVIII съезде партии "Нұр Отан", обсудили в ходе расширенного заседания актива Актюбинского областного филиала партии, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Заседание прошло в Актобе с участием депутатов сената Парламента РК Марата Тагимова, Мухтара Джумагазиева, членов партии "Нур Отан", руководителей первичных партийных организаций, делегатов съезда, депутатов областного и городского маслихатов, руководителей государственных учреждений, заместителей акимов районов и г.Актобе, ветеранов труда, представителей НПО, Ассамблеи, профсоюзов, членов информационных групп.

- Выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан", глава государства Нурсултан Назарбаев обозначил новый вектор развития общества и государства. Принятая программа партии "Общество благополучия: 10 целей десятилетия" направлена на улучшение социальной жизни граждан нашей страны. В их числе вопросы улучшения положения многодетных семей, повышения детских пособий, доходов малообеспеченных слоев населения, обеспечения жильем, модернизации социальной инфраструктуры. Каждая мера, каждая инициатива Президента подкреплена реальными цифрами, средствами. Главный адресат Программы – простой человек, его здоровье и благосостояние. Президент отметил, что лично будет контролировать, чтобы все выделяемые средства дошли до каждой семьи и конкретного человека. Поэтому для эффективной реализации поставленных задач от нас требуется совместная работа", - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин.

Руководители госорганов, депутаты, а также предприниматели-меценаты проинформировали участников заседания о принимаемых мерах по выполнению поручений Президента по повышению уровня жизни, улучшению благосостояния населения.

Отметим, что в регионе уже начата работа по исполнению поручений главы государства.

В частности, с 1 июля 2019 года до 30% будет повышена заработная плата более 53 тыс. низкооплачиваемых работников бюджетной сферы. Количество получателей адресной социальной помощи превысит более 25 тыс. человек. Повышение пособий на 30% охватит более 3,6 тыс. родителей, опекунов и лиц, воспитывающих детей-инвалидов.

В регионе планируется провести работу по созданию условий для неполных многодетных семей, чтобы они могли работать на дому, а для многодетных семей на селе рассмотреть возможность выделения отдельной квоты, грантов и микрокредитов, пересмотреть региональную программу помощи нуждающимся семьям с учетом партийного проекта "Бақытты отбасы".

Для многодетных и малоимущих будет разработан льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений. В рамках программы "Нұрлы жер" будет построено порядка 1,5 тыс. арендных квартир преимущественно для многодетных малообеспеченных семей. Также будет усилена работа по предоставлению населению качественных услуг здравоохранения, развитию дорожной инфраструктуры, модернизации объектов региональной транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорта, авто и железнодорожных вокзалов.

Партийцы выступили с инициативой создания на базе центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым" коворкинг-центра, где женщины могли бы делиться своими проблемами и предложениями.

- Встречи с многодетными матерями, представителями социально-уязвимых слоев населения показали наличие многих социальных проблем, потребность в поиске новых подходов в решении проблем. Мы полностью поддерживаем данное предложение. В коворкинг-центре представители деловых кругов могут оказать семьям не только консультативную, но и реальную помощь, - сказал аким области и призвал актюбинцев объединить все усилия для выполнения поручений Елбасы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!