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Департамент здоровья прокомментировал смерть двух мальчиков из одной семьи в Астане

Эти случаи ДООЗ Астаны взял на особый контроль.

Фото : pixabay.com6 марта 2019, 18:52

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал по поводу смертности двух братьев из одной семьи, получавших лечение в городской детской больнице № 2 и городской многопрофильной больнице № 3 города Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время по данным фактам проводятся процедуры по организации проверок городской детской больнице № 2 и городской многопрофильной больнице № 3 с участием специалистов Департамента и с привлечением независимых экспертов.

В ходе комплексной проверки будут изучены материалы и проведен анализ тактики лечения скончавшихся детей на всех этапах пребывания в стационарах.

Также будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет качества, полноты оказанной медицинской помощи и соблюдения этики.

В дальнейшем материалы будут переданы органам следствия для принятия соответствующих мер в рамках закона.

Эти случаи ДООЗ Астаны взял на особый контроль.


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