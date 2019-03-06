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Мужская и женская сборные по шорт-треку добыли бронзовые медали зимней Универсиады

У мужчин на третьем месте были японцы, а у женщин корейцы, но комиссия присудила медаль нашим спортсменам.

Фото : НОК РК6 марта 2019, 19:13

Мужская и женская сборные Казахстана завоевали по бронзовой медали на Универсиаде-2019, передает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях третьими на финиш пришли японцы, но судейская коллегия присудила бронзовую медаль казахстанцам. Аналогичная ситуация была и во время женских соревнованиях: спортсменки Южной Кореи пришли третьими, но были дисквалифицированы. Соответственно, с четвертого места казахстанки поднялись на третье и добавили медалей в копилку страны.


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