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Упавшая сосулька покалечила подростка в Павлодаре

Подросток вышел в школу, в это время на него упала сосулька.

Фото : Версия.Инфо6 марта 2019, 20:09

С травмами госпитализирован подросток, 2003 года рождения, в Павлодаре после падения на него тяжелой сосульки, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Подросток вышел в школу, в это время на него упала сосулька.

Подросток, 2003 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области головы. Сейчас находится в детской областной больнице.

Организовано оперативное собрание специалистов жилищно-коммунального хозяйства.


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