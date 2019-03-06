Упавшая сосулька покалечила подростка в Павлодаре
Подросток вышел в школу, в это время на него упала сосулька.
Фото : Версия.Инфо6 марта 2019, 20:09
С травмами госпитализирован подросток, 2003 года рождения, в Павлодаре после падения на него тяжелой сосульки, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Подросток вышел в школу, в это время на него упала сосулька.
Подросток, 2003 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области головы. Сейчас находится в детской областной больнице.
Организовано оперативное собрание специалистов жилищно-коммунального хозяйства.
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