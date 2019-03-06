Ашимбаев: Все наши цели направлены на повышение благосостояния казахстанцев

Политическое лидерство это механизм для того, чтобы решать проблемы населения, быть движущей силой модернизации и способствовать дальнейшему развитию Казахстана.

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" рассказал о планах по реализации поручений Главы государства, озвученных на прошедшем Съезде. На площадке #NurOtanTalks Маулен Ашимбаев подчеркнул, что политическое доминирование для партии является инструментом для повышения уровня жизни казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

- Политическое лидерство это механизм для того, чтобы решать проблемы населения, быть движущей силой модернизации и способствовать дальнейшему развитию Казахстана. Над этой повесткой мы будем работать в предстоящий период, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По его словам, "Nur Otan" продолжит модернизацию своей деятельности. Это необходимо, чтобы соответствовать запросам общества. Для этого нуротановцы полностью перешли на систему проектного менеджмента.

- Мы должны меняться. Использовать цифровые технологии, социальные сети и адаптироваться к современным трендам. "Nur Otan" должен быть партией конкретных дел. Для этого мы избрали проектный подход. Все наши проекты развиваются и реализуются в рамках технологий, которые используются в развитых странах, - отметил первый заместитель Председателя партии.

Он подчеркнул, что партийцы приступают к реализации еще четырех проектов, предложенных на Съезде Председателем партии. Среди них инициативы по оказанию помощи малообеспеченным и многодетным семьям, решение вопросов газификации и обеспечения питьевой водой, развитие сельских территорий, а также трансформация общественных приемных партии в "Единое социальное окно", где казахстанцы смогут получить помощь и решить свои проблемы по принципу "здесь и сейчас". Все эти направления нашли отражение и в новой Программе партии.

- Все наши цели направлены на повышение благосостояния казахстанцев и улучшение качества жизни в стране, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По словам Маулена Ашимбаева, одной из важных целей, обозначенной в новом программном документе, является инклюзивность. Этот принцип подразумевает, что никто не должен остаться без внимания и заботы, если он в этом нуждается. Кроме того, инклюзия предполагает и то, что выгоды от экономического роста страны должны ощущать на себе все категории и слои населения.

Своим мнением о новой Программе партии "Общество благополучия: 10 целей десятилетия" на площадке #NurOtanTalks также поделились депутат Мажилиса Альберт Рау, экономист Олжас Худайбергенов, директор Института стратегических инициатив Адиль Кожихов и его заместитель Евгений Кочетов. Модератором встречи традиционно выступил экономист Рахим Ошакбаев. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице Маулена Ашимбаева в Facebook. Полный текст новой Программы партии доступен на сайте nurotan.kz.

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