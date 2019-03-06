Гарантии правовой защищенности казахстанцев обсудили международные эксперты в Алматы

Все внесенные ими предложения будут учитываться при разработке проектов соответствующих законодательных актов.

Вопросы эффективности уголовной политики и современной модели уголовного судопроизводства, обсудили участники международной научно-практической конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие члены Конституционного Совета, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента, представители судейского корпуса, международных и неправительственных правозащитных организаций, а также известные ученые-правоведы. Работа конференции продлится два дня и состоит из трех сессий на темы "Реформа досудебного производства: состояние и перспективы", "Модернизация правосудия на основе приоритета защиты конституционных прав граждан", "Гуманизация уголовной политики и вопросы дальнейшего совершенствования уголовного закона".

Как отметил председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, открывая мероприятие, с 2015 года в стране действуют новые Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный Кодексы (УПК). В их предусмотрен ряд прогрессивных институтов и за четыре года их применения накоплен определенный опыт.

- Сегодняшняя встреча преследует две цели. С одной стороны мы намерены обобщить промежуточные итоги применения новых кодексов, а с другой – обсудить меры по дальнейшему их совершенствованию. Конституционная реформа, проведенная два года назад, дала новый импульс процессу модернизации системы уголовной юстиции. Уполномоченными органами разработан пакет предложений. Они касаются укрепления гарантий конституционных прав граждан в уголовном процессе. Будут совершенствованы правовые основы суда с участием присяжных заседателей. Широко внедряются цифровые технологии. Продолжается процесс гуманизации уголовного законодательства. И все эти вопросы и предложения обсуждаются сегодня на этой международной конференции, – сказал Кайрат Мами.

Также, по его словам, в активе Конституционного Совета имеется ряд решений, которые затрагивают обсуждаемые сегодня вопросы. В частности, даны разъяснения норм Конституции, касающихся содержания права на судебную защиту, в том числе с участием присяжных заседателей. Уточнялись полномочия суда и прокуратуры в уголовном процессе.

Как отметил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан Игорь Рогов, говоря о состоявшемся мероприятии, столь плодотворное сотрудничество с различными европейскими структурами, с Венецианской комиссией, ОБСЕ и представителями руководителей правоохранительных и судебных органов, несомненно окажет позитивное воздействие на совершенствование нашей правоохранительной системы. Ведь здесь будут освещены не только вопросы достигнутых успехов, но и внесены определенные предложения по взаимному совершенствованию. Также спикер озвучил некоторые проблемы, которые было бы неплохо вынести на обсуждение.

- Во-первых – это совершенствование уголовного и административного законодательства. Да мы создали такое понятие, как уголовный проступок, но часть тех деяний, которые предполагалось перенести в УК с тем, чтобы в Кодексе об административных нарушениях не были предусмотрены деяния, которые рассматриваются судом, не получилось. И определенные проблемы правоприменения сегодня имеются. То есть, предусматривалось, что такие дела рассматривают только госструктуры, а получилось, что их все равно рассматривают судьи. Может быть, потребуется создавать Кодекс о проступках отдельный, либо все это вместить в УК. Я думаю, можно будет об этом поговорить. Кроме того, вы наверное заметили, что Президент уже неоднократно говорит о нулевой терпимости к правонарушениям. О том, что определенная работа проведена, наши правоохранительные органы сообщили и отчитались. Но если Президент уже несколько раз возвращается к этой проблеме, то значит, нам есть необходимость тоже обсудить это. В США для достижения нулевой толерантности к правонарушениям (как они это называют) была создана целая программа, тщательно разработанная специалистами. Такой программы у нас в стране, я по крайней мере, не видел. Пока все ведется на уровне каких-то мероприятий, тогда как эта тема, на мой взгляд, представляет серьезный научный интерес, – считает Игорь Рогов.

Также, по его мнению, необходимо обсудить методы организации уголовного процесса. Ведь, хотя в этом направлении сделано очень много, проблема, которая была обозначена еще несколько лет назад полностью не решена. Например, мы так и не смогли создать "универсального полицейского" и полностью провести реформирование следствия, и может есть смысл снова вернуться к этим вопросам. Неплохо бы по его словам обсудить и роль прокуратуры в процессе расследования. Хотя уже удалось добиться того, что значительно сужена компетенция прокуратуры в так называемом общем надзоре, в уголовном преследовании, по мнению некоторых специалистов, мы немного увлеклись, и наверное, есть смысл поговорить о придании нашей прокуратуре тех функций, какими она обладает, например, в Германии, являясь практически полной "хозяйкой" досудебного процесса.

По словам члена Конституционного Совета Иогана Меркеля, как только в 2014 году в Казахстане вступили в силу новые УК и УПК, была создана соответствующая рабочая группа, которая занималась мониторингом складывающейся ситуации. И в этом была большая необходимость, потому что одни юристы понимали те или иные нормы так, а другие – иначе. И надо было дать разъяснения, чтобы процесс применения новых Кодексов шел нормально. И в ходе сегодняшнего мероприятия можно, как бы подвести определенные итоги. Посмотреть, что работает, а что нет, выяснить, что нужно сделать, чтобы четко были защищены Конституционные права наших граждан.

- Так в 2017 году, по мнению многих юристов и зарубежных экспертов, мы слегка "перегнули палку" с передачей полномочий по санкционированию некоторых следственных действий, в том числе не гласных и ряда других. Мы их передали напрямую в суд, и прокурор не принимает никакого участия в этом процессе. А потом он должен пойти в суд и поддержать обвинение. Но как он может это сделать, если даже не знает о негласных следственных действиях, а придя в суд должен обвинить того или иного человека. Поэтому сейчас мы хотим, как бы вернуться к тому, что было раньше. Но речь не идет о том, что следственные суды будут ликвидироваться. Просто весь этот процесс будет идти через прокурора, а он уже будет направлять материалы следственному судье. То есть, мы хотим сделать, как в Германии, где прокурор – это своеобразный фильтр. И поэтому из 100% материалов принесенных ему на санкцию, в суд попадает чуть больше 40%. У нас сейчас этого фильтра нет, нагрузка на судью увеличилась, и мы сами пришли к выводу, что пора этот фильтр вернуть. А что касается связанных с этим коррупционных рисков, то они везде есть и будут. Но ни один закон нельзя писать под плохого исполнителя. Все законы должны писаться под хорошего исполнителя, – пояснил Иоган Меркель.

Кроме того, по словам спикера, в Конституционном Совете был рассмотрен и ряд других вопросов, касающихся защиты конституционных прав граждан.

- В том числе и по задержанию были вопросы, и мы четко дали разъяснение, что время задержания человека должно начинаться с момента, когда сотрудники правоохранительных органов по факту ограничили его свободу передвижения. Сейчас в УПК это заложили четко. Проблем с этим нет. То есть Конституционный Совет в это дело тоже свой вклад определенный вносит. Сейчас тут юридическая общественность вся присутствует, рабочая группа работает. Все правоохранительные органы рассмотрят выдвинутые предложения, потом, наверное, примут решение, и депутатам подготовленный законопроект направят на рассмотрение, – добавил Иоган Меркель.

О том, как проходит на практике реализация закона о модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности и гуманизации уголовных наказаний, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов. По его словам за те пять лет, что прошли после принятия новых УК и УПК, созданная тогда межведомственная рабочая группа, продолжает мониторить ситуацию, выясняя какой имеется положительный эффект. Что это дало обществу в целом, а что необходимо совершенствовать дальше. И все это обсуждается на подобных этой площадках, где присутствуют международные эксперты, руководители казахстанских госорганов, ученые.

- Вы знаете, что благодаря этому происходили существенные изменения. Например, введение единого реестра досудебных расследований. То есть когда преступление сразу регистрируется по заявлению и обращению наших граждан. Раньше была доследственная проверка, которая проводилась довольно длительное время, а потом принималось решение либо об отказе о возбуждении уголовного дела либо возбуждалось уголовное дело. В итоге была масса укрытых преступлений и всем этим попирались права наших граждан. Поэтому мы решили все это вывести из тени и ввели электронную регистрацию. То есть любое заявление в электронном формате регистрируется, за его правильным разрешением смотрит ведомственный руководитель, надзирающий прокурор и дело передается в суд. То есть мы сделали прозрачными все стадии от регистрации заявления до исполнения наказания. И благодаря этому у нас существенно уменьшилось укрытие преступлений. Заявление сразу регистрируется, и сразу принимается процессуальное решение, – рассказал Марат Ахметжанов.

Правда, по его словам, здесь оказалась и "обратная сторона медали" – это регистрация по экономическим преступлениям. То есть, когда сразу шла регистрация преступления, наши органы досудебного расследования по экономическим преступлениям начали применять весь арсенал следственно-оперативных мероприятий в отношении бизнесменов. То есть проводить следственные действия, выемку документов, приостановку счетов и т.д. Все это сказалось негативно на развитии бизнеса, на вовлечение бизнесменов в сферу уголовных правоотношений.

- Поэтому мы не стали ждать 5-летнего срока, внесли корректировку и сделали так, что по экономическим преступлениям недостаточно одного заявления гражданина, чтобы начать досудебное расследование. Потому, что это может быть, например, конкурент или другие недоброжелатели, и фискальные органы могли прийти с проверкой и написать заявление. В 2017 году мы декриминализировали лжепредпринимательство и внесли изменения, что по экономическим преступлениям необходима проверка уполномоченного органа. Когда будет акт, свидетельствующий о том, что действительно здесь имеется то или иное уголовное правонарушение, только после этого происходит регистрация уголовного правонарушения. Все это дало положительный эффект – в шесть раз снизилась регистрация экономических преступлений. Тем самым мы практически минимизировали вовлечение бизнеса в сферу уголовных правоотношений, – продолжил заместитель Генпрокурора.

Также изменения коснулись института примирения сторон. То есть если человек совершил преступление, но возместил потерпевшему нанесенный ущерб и тот написал заявление с просьбой не привлекать обидчика к уголовной ответственности, то его освобождали от уголовной ответственности. Но жизнь показала, что фактически некоторые наши граждане начали злоупотреблять этим институтом. То есть совершать преступления, примиряться и потом вновь совершать преступления.

- Поэтому мы внесли в наш УК норму, что неоднократность совершения преступления будет относиться к преступлениям категории тяжких, по которым невозможно применить норму о примирении сторон. То есть, сама норма о примирении сторон правильная, и многие наши граждане, используя этот институт, встали на путь исправления и не оторвались от нашего общества. А в отношении тех, кто пользуясь этим совершает преступления неоднократно, будет направлена вся суровость уголовного законодательства. Более того мы внесли в предлагаемый нами законопроект норму, что если человек один раз примирился по однородному преступлению, то государство дает ему только один шанс исправиться. А если он повторил это – то никакие льготы на этого человека не распространяются. Все это в совокупности даст гарантию защищенности наших граждан, – подытожил Марат Ахметжанов.

Также на конференции были обсуждены вопросы реформирования судебной системы, уголовного судопроизводства, и реформы правоохранительного блока в целом. Главные темы повестки дня – вопросы прав граждан в контексте уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса, досудебной стадии и судебного разбирательства. Все внесенные предложения будут учитываться при разработке проектов соответствующих законодательных актов.

Владимир Демидов

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