"Барыс" одолел "Торпедо" и повел в серии
Итог пятого матча серии - 3:1.
Фото : hcbarys.kz6 марта 2019, 22:03
В пятом матче серии в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина астанинский "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо", сообщает Zakon.kz.
Барыс (Астана) - Торпедо (Нижний Новгород) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
1:0 - Фрэттин (Михайлис, Блэкер) - 06:46
2:0 - Боченски (Петерссон) - 11:43
3:0 - Петерссон (Кормье) - 25:08 ГБ
3:1 - Саболич (Миле, Назаревич) - 41:25
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