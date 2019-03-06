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"Барыс" одолел "Торпедо" и повел в серии

Итог пятого матча серии - 3:1.

Фото : hcbarys.kz6 марта 2019, 22:03

В пятом матче серии в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина астанинский "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо", сообщает Zakon.kz.

Барыс (Астана) - Торпедо (Нижний Новгород) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1:0 - Фрэттин (Михайлис, Блэкер) - 06:46
2:0 - Боченски (Петерссон) - 11:43
3:0 - Петерссон (Кормье) - 25:08 ГБ
3:1 - Саболич (Миле, Назаревич) - 41:25


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