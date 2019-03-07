Водитель столичного автобуса предотвратил пожар на дороге
С помощью огнетушителя он предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам.
Фото : astana.gov.kz7 марта 2019, 01:54
Водитель автопарка № 7 Жанбек Бескенпиров предотвратил возгорание двигателя легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Водитель автобуса следовал по маршруту № 2. Проезжая по улице Сейфуллина, он увидел, как пожилой человек безуспешно пытался справиться с возгоранием легкового автомобиля.
- Дымилось где-то под капотом, и было совершенно очевидно, что горит двигатель. В тот момент у меня не осталось никаких сомнений в том, что делать дальше. С помощью огнетушителя удалось предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам, – говорит Жанбек.
Очевидцы происшествия позвонили в службу 109 и сообщили о случившемся.
Руководство автобусного парка в качестве награды выплатило водителю премию.
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