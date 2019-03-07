Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водитель столичного автобуса предотвратил пожар на дороге

С помощью огнетушителя он предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам.

Фото : astana.gov.kz7 марта 2019, 01:54

Водитель автопарка № 7 Жанбек Бескенпиров предотвратил возгорание двигателя легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Водитель автобуса следовал по маршруту № 2. Проезжая по улице Сейфуллина, он увидел, как пожилой человек безуспешно пытался справиться с возгоранием легкового автомобиля.

- Дымилось где-то под капотом, и было совершенно очевидно, что горит двигатель. В тот момент у меня не осталось никаких сомнений в том, что делать дальше. С помощью огнетушителя удалось предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам, – говорит Жанбек.

Очевидцы происшествия позвонили в службу 109 и сообщили о случившемся.

Руководство автобусного парка в качестве награды выплатило водителю премию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты