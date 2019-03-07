Водитель столичного автобуса предотвратил пожар на дороге

С помощью огнетушителя он предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам.

Водитель автопарка № 7 Жанбек Бескенпиров предотвратил возгорание двигателя легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Водитель автобуса следовал по маршруту № 2. Проезжая по улице Сейфуллина, он увидел, как пожилой человек безуспешно пытался справиться с возгоранием легкового автомобиля.

- Дымилось где-то под капотом, и было совершенно очевидно, что горит двигатель. В тот момент у меня не осталось никаких сомнений в том, что делать дальше. С помощью огнетушителя удалось предотвратить возгорание, после чего вернулся в салон к пассажирам, – говорит Жанбек.

Очевидцы происшествия позвонили в службу 109 и сообщили о случившемся.

Руководство автобусного парка в качестве награды выплатило водителю премию.

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