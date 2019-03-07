О возможных паводках в Алматы и области высказались в КЧС
Мореные озера пока не представляют угрозы, однако на высокогорье накопились большие запасы снега.
Фото : Almaty.tv7 марта 2019, 06:22
Заместитель министра МВД Юрий Ильин облетел на вертолете опасные участки в горах Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".
Мореные озера, по его словам, пока не представляют угрозы, однако на высокогорье накопились большие запасы снега. Тем более, синоптики говорят, что к середине марта температура воздуха поднимется в два раза выше нормы.
- То, что было доложено в начале в городе Алматы осталось 12 участков, которые могут пострадать от паводков, по Алматинской - у нас еще 35 населенных пунктов. Я думаю, что работу, которую проводит акимат города Алматы позволит избежать критических ситуаций, но незначительные подтопления есть вероятность, что будут, - отметил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.
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