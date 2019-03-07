Экологи предложили проветривать Усть-Каменогорск

Промышленная зона, когда-то выросшая на окраине Усть-Каменогорска, за 70 с лишним лет приблизилась к центру.

Особенность областного центра ВКО в том, что практически повсюду неблагоприятными метеоусловиями считается ветер, а в Усть-Каменогорске - безветрие. Неожиданный метод борьбы с этой неприятностью предложил департамент экологии по ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Штиль опасен для города в силу нескольких причин. Город в "устье каменных гор" плохо продувается. Промышленная зона, когда-то выросшая на окраине Усть-Каменогорска, за 70 с лишним лет приблизилась к центру, а выбросы воздух отнюдь не улучшают. К тому же город со всех сторон опоясывает частный сектор. Вдобавок, на 300 с небольшим тысяч населения областного центра приходится чуть более 100 тысяч автомобилей.

За год в Усть-Каменогорске в среднем регистриуется около ста дней с НМУ. Но выход есть, считают экологи.

- Такое географическое положение требует разработки специальных мер, направленных на принудительную вентиляцию воздушного бассейна города Усть-Каменогорска, - на круглом столе, посвященном вопросам улучшения экологической ситуации в Восточном Казахстане, заявил руководитель департамента экологии ВКО Дмитрий Кавригин. - Хотелось бы сориентировать политические силы области для решения этого вопроса.

Это предложение экологи адресовали председателю Общественного совета ВКО Владимиру Головатюку. Впрочем, последний идеей не проникся.

- Как вы это себе представляете? - иронически осведомился Владимир Михайлович. - В свое время, лет десять назад, специалисты УМЗ предлагали ставить мощные вентиляторы на горе между поселком Красина и городом. Но это нереально. Снижать выбросы - вот это реально!

О том, что эта идея не столь уж фантастична, продолжают твердить экологи Ульбинского металлургического завода.

- Это не мы предлагали, - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды АО "УМЗ" Дмитрий Слободин. - Это институт оптики атмосферы в России провел расчеты. С помощью мощнейших турбовентиляторов, которые ставят на самолеты и ракеты, они создают любые движения воздуха: от штиля до урагана. Более того, в мире это уже реализовано. В центре самого грязного города в мире - Пекина - поставлена большая вышка, в ней на разных этажах вентиляторы, которые по определенной программе продувают город. Это, конечно, очень дорого. Наверное, пока мы к этому не готовы.

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