Таксистов Астаны заподозрили в ценовом сговоре

13 субъектам малого и среднего бизнеса грозит полная конфискация дохода.

Столичных таксистов заподозрили в ценовом сговоре. За нарушение антимонопольного законодательства единой службе Astana Taxi Сервис может грозить штраф в 700 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В ходе планового анализа антимонопольщики установили, что компания утверждала для других таксопарков свой тариф. Но по договору таких полномочий у неё нет. Факты подтвердили сами таксомоторные компании. Кроме того, 13 субъектам малого и среднего бизнеса грозит полная конфискация дохода. Они, по данным антимонопольщиков, договаривались о тарифах между собой по электронной почте.

- Насчет штрафа говорить еще рано. Но, согласно законодательству, "Астана Такси Сервис" является субъектом среднего предпринимательства, - то это 300 МРП. В сумме это где-то 700 тысяч тенге. Сами таксомоторные компании предоставили ответы, где они сообщают, что тариф утверждается именно "Астана Такси Сервис". И нас направляют по вопросам уточнения тарифов в "Астана Такси Сервис". Есть письма, переписки - почтовые переписки - когда таксомотрные компании между собой по электронной почте переписываются и направляют проект заключения друг другу, - сообщил руководитель отдела Департамента КРЕМиЗК по Астане Дастан Самен.

В столичной Ассоциации транспортников, которая является учредителем Astana Taxi Сервис, не исключают юридических ошибок в работе. Объясняют это некомпетентностью юристов при создании единой службы.

- Да, на первых порах в 16 году, когда вся эта структура создавалась, возможно, где-то отношения были неправильно оформлены. Но это не значит, что это было так. На практике ситуация была другая. Т.е. пользователь мог вызвать Астана-такси из одного маршрута в другой и доехать за 600 тенге, а завтра - за 650 тенге. При этом исполняя заказы разных перевозчиков, - отметил председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов.

Тем временем, в Казахстане растёт спрос на услуги такси. Число пользователей в январе этого года превысило прошлогодние показатели почти на 42%. Это позволило увеличить долю таксопарков в стране с 17 до 24%.

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