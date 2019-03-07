Facebook анонсировал сквозное шифрование личных сообщений
Работы будут вестись до конца 2019 года и вплоть до "полного внедрения шифрования".
Фото : pixabay7 марта 2019, 07:21
Facebook начала работу по созданию систем сквозного шифрования для личных сообщений на всех платформах компании. Об этом заявил глава соцсети Марк Цукерберг, передает Life.
По его словам, ведётся работа по созданию систем, которые сделают сообщения пользователей максимально безопасными. В новом кейсе также предусматриваются возможности для создания видеочатов в группах и сториз, а также звонков для различных платформ.
Работы будут вестись до конца 2019 года и вплоть до "полного внедрения шифрования".
- Благодаря возможности обмена сообщениями с помощью наших сервисов вы сможете отправить зашифрованные сообщения ... в WhatsApp из Messenger, - сообщил Цукерберг.
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