Около двух тысяч призывников Алматинской области пойдут служить этой весной

Первая отправка новобранцев в воинские части начнется уже 14 марта.

Более 3 тысяч призывников 1992-2001 годов рождения планируется призвать в нынешнем году из Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Из них около 2000 юношей пополнят ряды казахстанской армии уже этой весной. Первая отправка призывников в воинские части начнется 14 марта. Об этом заявил начальник Департамента по делам обороны Алматинской области подполковник Талгат Даулетханов в рамках инструкторско-методического занятия, на котором были подведены итоги призыва граждан на срочную воинскую службу за 2018 год и обозначены задачи на предстоящий весенний призыв.

В мероприятии приняли участие председатели призывных и медицинских комиссий, начальники местных органов военного управления, представители ДКНБ, Департамента полиции, Военной прокуратуры, а также воинских частей Талдыкорганского гарнизона. Участники обсудили проблемные вопросы призыва и пути их решения. Начальники местных органов военного управления рассказали о готовности к предстоящему весеннему призыву.

- Одной из задач, обозначенных Министром обороны на 2019 год, является качественное комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК молодым пополнением, - отметил подполковник Даулетханов. - Ежегодно вышестоящим штабом отмечается лидерство Алматинской области в выполнении наряда призыва и качественном комплектовании казахстанской армии. Наша работа в этом направлении и дальше должна вестись грамотно и целенаправленно.

Напомним, согласно закону о воинской службе, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Весенний призыв на срочную воинскую службу будет производиться в течение 4-х месяцев, до конца июня текущего года.

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