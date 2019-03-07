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Уилла Смита сочли недостаточно темнокожим для новой роли

Многие считают, что образ отца теннисисток Серены и Винус Уильямс больше подходит недавно получившему "Оскар" Махершале Али.

Фото : Twitter/Shadow And Act7 марта 2019, 08:01

Пользователи соцсетей остались недовольны выбором актёра на роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард", передает Life.

Многие в Twitter выразили мнение, что оттенок кожи имеет большое значение для создания образа главного персонажа картины.

"Люблю Уилла Смита, но есть и другие темнокожие актёры на эту роль"; "Зачем они обеляют отца Уиллом Смитом?; "Почему не Махершала Али играет эту роль вместо Уилла Смита?", - задаются вопросами пользователи соцсетей.

Уилл Смит выступит в фильме не только как исполнитель главной роли, но и как продюсер.

Упомянутый пользователями 45-летний американский актёр Махершала Али в конце февраля получил "Оскар" за роль в фильме "Зелёная книга".


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