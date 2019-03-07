Врачи вылечили третьего ВИЧ-инфицированного человека

До недавних пор наука знала лишь один случай излечения от ВИЧ в 2007 году.

Нидерландские врачи сообщили об успешном лечении ВИЧ-инфицированного пациента, который полностью избавился от этого заболевания. "Дюссельдорфский пациент" стал третьим таким случаем в истории и вторым за последнюю неделю, пишет Naked Science.

До недавних пор наука знала лишь один случай излечения от ВИЧ: в 2007 году гражданину США Тимоти Брауну (Timothy Ray Brown) пересадили стволовые клетки костного мозга донора, который имел мутацию Δ32 в гене CCR5. Тогда специалистам удалось найти донора, который, в силу особенностей организма, был устойчив к ВИЧ. За это отвечала мутация CCR5Δ32 в гене, кодирующем рецепторы, посредством которых вирус проник в кровь пациента. У Брауна такая мутация наблюдалась только в одной из копий гена, а у донора — в обеих. В результате большинство кровяных клеток Брауна оказались устойчивыми к ВИЧ, а еще год спустя выяснилось, что частицы вируса и вовсе полностью исчезли из его организма. Диагноз "ВИЧ" Брауну поставили в 1995 году, когда тот учился в Берлине, из-за чего его прозвали "берлинским пациентом".

С тех пор специалисты не раз пытались повторить успех, но смогли добиться желанных результатов только сейчас. Вчера в журнале Nature появилась статья, описывающий кейс так называемого "лондонского пациента", который также перенес пересадку клеток костного мозга от донора с мутацией Δ32 в гене CCR5. Команда ученых из Великобритании смогла добиться ремиссии длиною в 18 месяцев, а 16 месяцев назад больной перестал принимать антиретровирусные препараты. Два случая несколько отличаются друг от друга: к примеру, "лондонский пациент", который жил с ВИЧ с 2003 года, не проходил радиотерапию для борьбы с лимфомой, а для достижения результатов ему оказалось достаточно только одной операции по пересадке, в отличие от Брауна, который нуждался в двух.

Вслед за этой обнадеживающей новостью пришла другая. Группа немецких ученых из Утрехтского университета, которую возглавляла Аннемари Венсинг (Annemarie Wensing), на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям объявила о третьем успешном случае излечения пациента. "Дюссельдорфский пациент" также имел лимфому, не проходил радиотерапию и лишь однажды перенес трансплантацию стволовых кровяных клеток. В течение трех с половиной месяцев после операции пациент остается здоровым, даже прекратив принимать антиретровирусные препараты. Тщательный анализ крови мужчина сейчас показывает лишь следовые количества вирусной ДНК. Помимо этого, специалисты сообщают, что под их контролем и наблюдением находятся еще несколько пациентов с ВИЧ, которые также перенесли трансплантацию костного мозга от донора, обладающего мутацией в гене CCR5.

"Лондонский" и "дюссельдорфский" пациенты — участники одной программы IciStem. Ее цель заключается в поиске возможностей лечения ВИЧ посредством стволовых клеток. Однако подобная терапия возможна только на больных, которые в то же время страдают от рака: дело в том, что операция по пересадке довольно опасна и менее надежна, чем стандартная антиретровирусная терапия. Тем не менее в рамках программы отобраны более 22 тысяч доноров, а 39 человек уже прошли через терапию и трансплантацию.

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