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Чего ждать от погоды 7 марта

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Фото : Pixabay7 марта 2019, 09:11

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере – преимущественно снег, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более, в Акмолинской области местами-туман. В Павлодарской области - гололед, туман, на дорогах гололедица, усиление ветра днем местами 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Актюбинской, Жамбылской областях прогнозируют туман, днем в Жамбылской, ночью Актюбинской областях усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью-туман. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Алматинской областях местами туман, в Карагандинской, Западно-Казахстанской-гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -3°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 7 марта.


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