Большое внимание развитию регионов уделят в Казахстане

Что сделают для улучшения инфраструктуры.

О том, какие меры предпримет государство для расширения сети современных местных дорог, решения проблем окраин крупных городов и малых моногородов, а также обеспечения питьевой водой, рассказывает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении на XVIII съезде партии "Nur Otan" подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап развития. Предстоящие 10 лет – решающий период в продвижении страны в 30-ку развитых государств. Главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально ориентированного государства.

Расширение сети современных местных дорог

В реализацию поручения Главы государства на расширение местной сети автодорог будут выделены 350 млрд тенге или 50 млрд тенге ежегодно. Это позволит дополнительно ремонтировать по 1 тыс. км в год. В целом, при ежегодном финансировании ремонта местных дорог в пределах 200 млрд. тенге на паритетной 13 основе и ремонте порядка 5 тыс. км к концу 2025 года будет улучшено состояние 95% дорог местной сети (в хорошем и удовлетворительном состоянии). На 2019 год на паритетной основе, из республиканского и местного бюджета предусмотрено 162 млрд тенге и будет отремонтировано 4 тыс. км, из которых порядка 2 тыс. км методом ресайклинга.

Решение проблем окраин крупных городов – Астаны, Алматы и Шымкента

Города Астана, Алматы и Шымкент являются ключевыми центрами экономического роста страны, в пригородах и окраинах которых сконцентрировано большое количество жителей. Инфраструктура и благоустройство окраин не должно уступать центрам городов. В этой связи, по поручению Главы государства для решения проблем окраин крупных городов из республиканского бюджета будет выделено 90 млрд тенге или по 30 млрд тенге в течение 3-х лет, что улучшит инфраструктуру окраин городов и пригородных населенных пунктов. На сегодня сформирована проектно-сметная документация на проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, а также на строительство дорог.

Развитие малых и моногородов

В соответствии с поручением Главы государства на развитие малых и моногородов будет ежегодно предоставляться дополнительно по 10 млрд тенге в ближайшие три года. В настоящее время отобраны приоритетные бюджетные инвестиционные проекты акиматов областей. Проекты направлены на модернизацию инженерной и дорожной инфраструктуры в малых и моногородах.

Обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведение масштабной газификации

По поручению Главы государства на обеспечение водоснабжения и водоотведение граждан будет дополнительно выделено 140 млрд тенге. Это позволит решить проблемы в этой сфере для более 2,2 млн человек.

В рамках исполнения Послания Главы государства с прошлого года на сельское водоснабжение ежегодно по всем источникам финансирования выделяется 100 млрд тенге. Благодаря этому 84,4% сельского населения обеспечено центральным водоснабжением (6,5 млн человек). Работа в данном направлении продолжается и к 2025 году планируется обеспечить чистой питьевой водой 95% сельского населения.

В городах центральным водоснабжением обеспечено 94,5% (10 млн. человек). К 2025 году данный показатель будет доведен до 100%. Это позволит увеличить доступ к водоснабжению и водоотведению для 1,3 млн человек, а также улучшить качество предоставляемых услуг для 1,8 млн человек.

Например, в текущем году за счет выделяемых средств будет начат проект "Расширение опреснительного завода "Каспий" в Актау по увеличению производительности питьевой воды до 40 тыс. м3/сут" стоимостью 10,6 млрд. тенге (на начало проекта в 2019 году выделяется 2,35 млрд. тенге). Реализация данного проекта позволит решить вопрос дефицита питьевой воды в городе Актау и Мунайлинском районе с населением более182 тысяч человек.

Реализация специального проекта "Ауыл – Ел бесігі"

Правительством совместно с акиматами и маслихатами определены 1,5 тыс. перспективных сельских населенных пунктов. В данных селах будут модернизированы объекты социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. На эти цели в ближайшие 3 года будут выделены 90,0 млрд тенге, в том числе 30,0 млрд тенге в рамках уточнения республиканского бюджета на 2019 год.

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