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ПРАВМЕДИА: вебинар "Актуальные вопросы исполнительной надписи"

Ведущие вебинара Макешева и Айтбаев.

Фото : Funky Shooting7 марта 2019, 10:15

Дамы и господа!

Хотите взыскать долги без хождения по судам? Обращайтесь к нотариусу за совершением исполнительной надписи!

Нотариус совершит исполнительную надпись на документе, устанавливающем задолженность, или выдаст соответствующее постановление, с которым можно обращаться сразу к судебному исполнителю.

Узнайте, действительно ли исполнительная надпись упрощает действия кредитора?

Стоит ли доверять исполнительной надписи?

Обо всех тонкостях и порядке проведения процедуры поговорим на бесплатном вебинаре ИС "Параграф" "Актуальные вопросы исполнительной надписи".

Вебинар состоится 14 марта в 11:00 часов по времени Астаны.

Ведущие: Алтынай Макешева, нотариус города Алматы и Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

Регистрация открыта.

Принимаем вопросы по теме.

Ждем вас!


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