ПРАВМЕДИА: вебинар "Актуальные вопросы исполнительной надписи"
Ведущие вебинара Макешева и Айтбаев.
Дамы и господа!
Хотите взыскать долги без хождения по судам? Обращайтесь к нотариусу за совершением исполнительной надписи!
Нотариус совершит исполнительную надпись на документе, устанавливающем задолженность, или выдаст соответствующее постановление, с которым можно обращаться сразу к судебному исполнителю.
Узнайте, действительно ли исполнительная надпись упрощает действия кредитора?
Стоит ли доверять исполнительной надписи?
Обо всех тонкостях и порядке проведения процедуры поговорим на бесплатном вебинаре ИС "Параграф" "Актуальные вопросы исполнительной надписи".
Вебинар состоится 14 марта в 11:00 часов по времени Астаны.
Ведущие: Алтынай Макешева, нотариус города Алматы и Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
Регистрация открыта.
Принимаем вопросы по теме.
Ждем вас!
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