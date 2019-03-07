Казахстан опустился по уровню гендерного равенства с 32 на 60 место за пять лет

Согласно индексу гендерного разрыва, который показывает степень гендерных различий в доступе к ресурсам и возможностям, с 2013-го по 2018 год Казахстан потерял сразу 28 позиций.

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Казахстан занял 60-е место по индексу гендерного разрыва в 2018 году. Таким образом, с 2013 года по 2018 год Казахстан опустился на 28 позиций. Лучшие показатели в этом рейтинге уже много лет держат Исландия и скандинавские страны: Норвегия, Швеция и Финляндия, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Индекс предназначен для измерения гендерных различий в доступе к ресурсам и возможностям в отдельных странах, а не фактического уровня имеющихся ресурсов и возможностей в этих странах. Таким образом, индекс измеряет только гендерные различия в странах мира вне зависимости от уровня их развития. Уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, измеряется по 14 различным переменным в четырёх ключевых областях:

∙ экономическое участие и карьерные возможности;

∙ образование;

∙ здоровье и выживание;

∙ политические права и возможности.

Индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к сокращению гендерного неравенства, в качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их социальной политике, разработки мер по сокращению гендерного разрыва и отслеживания их эффективности с течением времени.



В Казахстане основным законодательным актом в сфере гендерной политики является принятый в 2009 году закон "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин".

Также были приняты и реализованы Концепция гендерной политики до 2006 года и Стратегия гендерного равенства в РК на 2006–2016 годы, которые позволили сделать дальнейшие шаги по созданию и совершенствованию национального законодательства в интересах гендерного равенства. На данный момент реализуется Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года, утверждённая в 2016 году.

В целом программы благоприятно повлияли на степень гендерного равенства в РК. К примеру, в рамках реализации гендерной политики в Мажилисе Парламента Республики Казахстан в первый год реализации Гендерной стратегии (2006 г.) доля женщин составляла 10,4%, а в завершающем году (2016 г.) она увеличилась до 27,1%. По состоянию на 1 января 2018 года доля женщин достигла 44,7% (однако среди депутатов Мажилиса — лишь 27,4%).



До реализации Гендерной стратегии доля женщин в бизнесе составляла 38%, а в 2015 году уже 44,2% всех действующих субъектов МСБ страны возглавляли женщины. Однако по состоянию на 1 января 2018 года доля женщин, возглавляющих субъекты МСП, сократилась до уровня 42,1% (впрочем, в 2017 доля была ещё меньше — 42%).

Напомним, на сегодняшний день развитие женского бизнеса осуществляется через государственные программы "Дорожная карта занятости 2020", "Дорожная карта бизнеса 2020", а также различные программы международных финансовых институтов (ЕБРР, АБР) и Фонда развития предпринимательства "Даму".



Из самозанятых по итогам заключительного квартала прошлого года на индивидуальной основе с доходами выше величины прожиточного минимума заняты среди женщин 66,3%, среди мужчин — 65,4%.

В личном подсобном хозяйстве производством продукции для продажи и обмена заняты 21% из женщин и 17,1% из мужчин с доходами выше величины прожиточного минимума.

Среди работодателей 7,1% из мужчин и 4,5% — из женщин.



Несмотря на благоприятный эффект различных госпрограмм, заработные платы женщин по-прежнему меньше заработных плат мужчин в среднем на 30% и более. Причём чем выше занимаемая позиция, тем значительнее разрыв: на уровне руководителей организаций женщинам платят уже вдвое меньше, чем мужчинам.

Заработная плата женщин-руководителей выросла на 3,4% за год (до 292,2 тыс. тг), в то время как з/п руководителей-мужчин — на 5,8% за год (сразу до 608,5 тыс тг).

Среди женщин заработная плата сократилась на должности инженера по охране труда и технике безопасности (на 12,1% за год), а у мужчин наблюдался рост на этой должности (на 4,6% за год).

В то же время среди мужчин заработная плата сократилась на должности переводчика на 3,7%, а у женщин, напротив, наблюдался на этой позиции рост на 2,7% за год.

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