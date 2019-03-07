Выступит известный тенор из Грузии Георгий Ониани.

Ряд дебютов состоится в Большом зале "Астана Опера" 16 и 17 марта в шедевре Дж. Пуччини "Турандот". Заглавную партию китайской принцессы исполнит ведущая солистка театра заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина. В образе храброго, воинственного принца Калафа на столичную сцену в эти дни впервые выйдет известный тенор из Грузии Георгий Ониани, передает пресс-служба театра.

Напомним, что Георгий Ониани ранее выступал на сцене "Астана Опера": востребованный певец исполнял роль Марио Каварадосси в еще одном шедевре Дж. Пуччини – опере "Тоска". В этот раз, ему предстоит воплотить образ Калафа – одну из самых знаменитых партий для тенора в мировом оперном репертуаре, которая дает возможность исполнителям продемонстрировать не только блестящую вокальную технику, но также непревзойденный артистизм в раскрытии характера персонажа. Известная ария из третьего акта стала одним из популярнейших концертных номеров и регулярно звучит со сцен международных оперных театров.

В партии рабыни Лиу в эти дни дебютируют солистки театра: 16 марта в этой роли предстанет заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, 17 марта перед жителями и гостями столицы выступит Мадина Исламова. Артисткам предстоит раскрыть трагический образ беззащитной хрупкой девушки, готовой смело пожертвовать жизнью ради безответной любви к Калафу. Благодаря ее самоотверженности и героизму, гордая и холодная Турандот узнает что такое любовь. Перед вокалистками стоит сложная задача – безупречно исполнить три сложнейшие арии и одновременно показать богатую гамму эмоций при помощи актерской игры.

В роли китайского императора Альтоума 16 марта дебютирует солист "Астана Опера" Рамзат Балакишиев, 17 марта свергнутого татарского хана Тимура впервые представит ведущий солист театра Талгат Галеев.

Образ Тимура 16 марта воплотит Болат Есимханов, в партии Альтоума 17 марта на сцену выйдет Акылбек Табынбаев. 16 и 17 марта роль Пинга исполнит Ержан Саипов, Панг – Ерулан Камел, Понг – Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев, Мандарин – Шынгыс Расылхан.

Спектакль пройдет под управлением приглашенного дирижера театра – одного из лучших специалистов творчества Дж. Пуччини Джузеппе Акуавивы (Италия).

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера", музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК именитый маэстро Алан Бурибаев, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер-постановщик – Давиде Ливермор (Италия), художники-постановщики – Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Художник по свету – Винченцо Рапони (Италия), художник по проекциям – Карло Каморали (Компания "D-wok"). Ассистенты режиссера-постановщика – Наталья Кагадий, Еренбак Тойкенов. Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектаклей в 18:00.

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