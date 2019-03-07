Около 10 тысяч человек побывало в СИЗО Алматы в 2018 году

За 1 рабочий день учреждение посещают около 90 адвокатов, общественных защитников и представителей органов уголовного преследования.

Работу следственного изолятора ЛА-155/18 Алматы, который является одним из самых крупных учреждении смешанной безопасности республики, обсудили на заседании круглого стола с участием представителей НПО в Департаменте УИС, передает Zakon.kz.

- В настоящее время в данном учреждении содержатся 1360 обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Следственный изолятор с таким объемом работы требует тщательной организации деятельности, как содержание прибывших лиц, организация распорядка дня, питание, вопросы ежедневного вывоза на следственные действия за пределы учреждения, встреч с адвокатами, общественными защитниками и представителями органов уголовного преследования. И это только малая часть перечисленного, - рассказали в ДУИС.

Соблюдение служебной дисциплины и законности, обеспечение противодействия коррупции среди личного состава является одним из приоритетных направлении в работе.

Так, по результатам служебных проверок, проведенных в 2018 году, порядка 70 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 4 сотрудников уволены с ОВД по отрицательным мотивам, еще 5 освобождены от занимаемых должностей. Из числа руководителей наказано 31 сотрудников за проступок подчиненных.

За прошедший 2018 год в учреждении ЛА-155/18 побывало около 10 тысяч человек.

- Содержащихся в СИЗО, обвиняемых и подозреваемых посещают адвокаты и общественные защитники. В целом, как показал анализ, за 1 рабочий день учреждение посещают около 90 адвокатов, общественных защитников и представителей органов уголовного преследования, - отметили в ведомстве.

В СИЗО имеется 11 оборудованных кабинетов, отведенных для адвокатов и 9 для общественных защитников, 11 кабинетов в следственном корпусе для органов уголовного преследования.

Для сокращения времени обслуживания посетителей и приема обращений, для получения качественной консультации открыт первый в уголовно-исполнительной системе современный фронт – офис.

Как отмечвается, участники встречи открыто обсудили существующие проблемы в организации деятельности следственного изолятора. Вопросы приема и передачи продуктов питания содержащимся лицам, об очередях и имеющихся нареканиях со стороны родственников.

- Предложения представителей неправительственных организаций по улучшению работы городского СИЗО взяты во внимание и совместно с Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции города будут рассмотрены. Даны четкие поручения по тщательной организации деятельности, - отметили в департаменте.

Представителями РОО "Коалиция по вопросам защиты прав заключенных" был представлен проект электронного формирования, отправления передач продуктов питания и предметов первой необходимости содержащимся лицам в СИЗО.

Вопросы законного функционирования данного проекта будут проработаны и внесены на утверждения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!