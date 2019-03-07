О причинах смерти 11-месячной девочки с пороками развития рассказал Байгабулов

Причиной смерти послужили множественные врожденные пороки со стороны сердечно-сосудистой, легочной и центрально-нервной системы у девочки.

Завершена проверка по случаю смерти 11-месячной девочки с множественными пороками развития, об этом сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.

- Расследование завершено, была проведена комплексная экспертиза и оценка действий врачебного персонала на всех этапах оказания медицинских услуг в стационарах. Тактика оказания медицинской помощи и само проведение лечебных мероприятий проводилась в соответствии с протоколами лечения, - сказал он.

По его словам, причиной смерти послужили множественные врожденные пороки со стороны сердечно-сосудистой, легочной и центрально-нервной системы у девочки.

У девочки был порок сердца и ее готовили к операции. Но по дороге в Астану она заболела пневмонией. В городской детской больнице №1 ей поставили катетер, у девочки развилась гангрена. 1 января ребенка перевели в детскую больницу №2, затем в реанимацию Центра материнства и детства, там она скончалась, не приходя в сознание.

В смерти девочки мать обвинила врачей.

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