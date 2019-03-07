Национальная лига потребителей проведет церемонию награждения

Мероприятие состоится 15 марта.

Национальная лига потребителей приглашает на ХХ церемонию награждения народным знаком качества "Безупречно", передает Zakon.kz.



РОО Национальная лига потребителей в целях реализации послания Президента РК "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", отмеченной на XVIII съезде партии НурОтан, осуществляет деятельность по формированию цивилизованных отношений на рынке товаров и услуг и повышения качества жизни народа Казахстана.

НЛП совместно с "Ассоциацией предприятий безупречного бизнеса" занимается исследованием рынка товаров и услуг и на основании полученных результатов с 2000 года ежегодно награждает лучшие компании народным знаком качества "Безупречно", который является символом качественных товаров и услуг, реализуемых на территории Казахстана.

Церемония состоится 15 марта в 18:00 в ТРК "ADK", расположенном по адресу Алматы, ул.Сатпаева, 90/5.

· с 10:00 часов на 1 этаже дегустации продуктов, демонстрации непродовольственных товаров и услуг;

· с 18:00 концертная программа, во время которой разыграют миллион тенге и призы от Безупречных компаний на сумму более чем миллион тенге.

Только 15 марта вы сможете вступить в Национальную лигу потребителей с 50% скидкой (7 000 тенге). При вступлении получите удостоверение члена Национальной лиги потребителей, первые 500 счастливчиков получат учебное пособие по "Защите прав потребителей", разработанное президентом НЛП Романовской С.Ю. и д.ю.н. Мороз С.П.

Члены Национальной лиги потребителей имеют право на бесплатные юридические консультации в течение года, а также получать услуги лиги с 50% скидкой.

Принять участие в розыгрыше могут все члены Национальной лиги потребителей и лица, закупившие товары на сумму не менее 7 000 тенге в супермаркете A-store с 5 марта 2019 года по 15 марта включительно. Для этого Вам необходимо предъявить свое членское удостоверение, либо чек супермаркета A-store на сумму свыше 7000 тенге 15 марта в ТРК "ADK" волонтерам Лиги и получить талон на участие в розыгрыше миллиона тенге.

Вступай в Национальную лигу потребителей! Защити себя и своих близких! Качество окружающего мира зависит от каждого из нас!

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