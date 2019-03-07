Президент о матерях: Может заменить несколько авиадиспетчеров

Мир держится на ласке матерей - Назарбаев.

Глава государства Нурсултан Назарбаев 7 марта выразил слова уважения и благодарности матерям в своем поздравлении в Акорде, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в среднем у нас в одной семье сейчас воспитываются трое детей, а за год на свет появляется более 400 тысяч казахстанцев-малышей.

- Дети всегда богатство, гордость не только всей семьи, но и ценный капитал страны. Поэтому глубокого уважения и благодарности заслуживают наши матери, особенно многодетные. Это огромный труд. Они совершают подвиг материнства, приумножая блага всего народа. Мы говорим об экономике, развиваем производство, а кто там будет работать? Кто будет защищать родину. Если с этой точки зрения подойти, это очень важно для государства. У многодетной матери, посчитали, нагрузка такая, могла бы с легкостью заменить несколько авиадиспетчеров, которые управляют в небе самолетами. А психологически может еще труднее. Материнство - это пожизненная должность, и невозможно никогда ничем заменить ее. Мир держится на ласке матерей, - отметил Президент.

Кроме того, глава государства высказался о разводах в Казахстане.

- Я с большим сожалением всегда смотрю, как около 20 процентов браков заканчивается разводами за очень короткое время. Потому что необдуманные действия молодых людей и влияние родителей, будто так положено. И невзгоды жизненные, конечно. Мы должны стараться это исправить. Есть проект "Кутты мекен - благодатный край", "Ауыл ел бесиги - аул колыбель страны", чтобы закрепить людей в селе. а не то что... идут в город, ни жилья нет, ни работы нет. В пригороде болтаются и там случаются всякие вещи. Занимают времянки, занимают дачи. Естественно стараются топить, а при наших морозах как можно топить дырявую времянку? - заключил он.

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