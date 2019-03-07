Елбасы: В университетах девушек больше, чем парней, потому что они умнее

После создания мужчины Бог понял, что способен на большее и создал женщину - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев поздравил женщин с предстоящим праздником 8 марта, отметил их заслуги в развитии государства, но добавил, что лучше бы им заниматься только семьей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вы поддерживаете преемственность, формулируете казахстанскую этничность, укрепляется единство нации. Уже с колыбели каждая мать закладывает основы развития личности ребёнка, знакомит его с прошлым через сказки, легенды. Рассказывает, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, в хорошем обществе надо было бы делать так, чтобы мать занималась только семьёй, воспитанием. Но теперешние женщины хотят быть равными с мужчинами, хотят делать карьеру, хотят быть независимыми. Это тоже вопрос, - сказал президент во время встречи с представителями женской общественности в Акорде.

Он выразил уверенность, что любовь к родине, отчизне и чувство патриотизма формируется всегда с любви к матери и впитывается с материнским молоком. Все это, по его словам, и есть незаменимые ступени первичного воспитания любого человека.

- Уважаемые соотечественницы, в наш динамичный, полный инноваций век вы плодотворно используете свой потенциал, способности на благо страны, достигаете новых высот, весомых результатов во многих сферах и направлениях. Фактически именно женщины являются проводником тех идей, которые я вношу, программ, которые я принимаю. Это модернизация нашего общества, улучшение жизни казахстанцев, - отметил глава государства.

Он сообщил, что сегодня в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70%. В финансовой и страховой сфере – 60%. В сельском хозяйстве – 45%.

- Немало и тех, кто успешно реализует себя в бизнесе, в творческой сфере, в мире спорта. Нам, мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас, - сказал Нурсултан Назарбаев и привел данные социологических исследований.

Так, анализ показал, что в Германии 35% женщин зарабатывают больше, чем их мужья, а в США – 30%, а в целом по Европе – 59% женщин.

- Такого не было, сейчас более образованные женщины. В лучших университетах смотришь - девушек больше, чем парней. Они более старательные, более организованные, и просто так не слоняются. Это объясняется просто – потому что они умнее. Наверное, слышали, как известная Фаина Раневская однажды сказала: "Женщина всё же умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая потерял бы голову только от того, что у мужчины красивые ножки?". Это стопроцентно так. Из этого она заключает, что ума у мужчин меньше, чем у женщин. При всей своей высокой ответственности, природном трудолюбии вы обладаете эффективными менеджерскими навыками, потому что после создания мужчины Бог понял, что способен на большее и создал женщину, - заключил президент.

Татьяна Ковалева, Астана

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