Нигматулин принял посла Японии в Казахстане

Спикер поздравил посла с началом дипломатической миссии.

7 марта в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи, передает пресс-служба Мажилиса.

Нигматулин поздравил посла с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении многопланового сотрудничества между двумя странами.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, двустороннее взаимодействие вышло на уровень расширенного стратегического партнёрства благодаря регулярным контактам Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам Нигматулина, наряду с сотрудничеством в области ядерной безопасности, устойчивого развития актуальным выступает расширение взаимодействия в области высоких технологий, коммуникаций, энергетики, экологии, сельского хозяйства как в двустороннем формате, так и в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония".

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что конструктивное партнерство казахстанских и японских парламентариев будет способствовать развитию и дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между Астаной и Токио.

В свою очередь Тацухико Касаи высоко оценил уровень казахстанско-японских отношений, отметив активное развитие нашей страны во всех сферах. Посол Японии особо подчеркнул значимость масштабных миротворческих инициатив Казахстана и Президента нашей страны.

При этом Тацухико Касаи выразил полную готовность к совместной работе для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

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